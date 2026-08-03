Descarriló un tren de cargas y complica el tránsito en el noroeste de la ciudad

Por Santotomealdía

Un tren de cargas de Trenes Argentinos descarriló este lunes por la mañana en nuestra ciudad, generando importantes complicaciones para circular en un amplio sector del noroeste de la ciudad.

Como consecuencia del incidente, la formación quedó detenida sobre las vías, bloqueando varios cruces ferroviarios y afectando la circulación vehicular en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad.

El tren permanece obstruyendo el tránsito en tres pasos a nivel: sobre Juan José Paso y EEUU de México, en San Martín y EEUU de México y en Sarmiento al 2900. Esta situación obliga a automovilistas, motociclistas y al transporte público a buscar recorridos alternativos para atravesar el sector.

Uno de los puntos más complicados se registra en Juan José Paso y las vías, donde el paso permanece totalmente bloqueado por la formación. En tanto, en Sarmiento, donde se encuentran los últimos vagones del tren, los vehículos y las unidades del transporte urbano realizan un desvío por calle Hilario Sabroso, recorren aproximadamente media cuadra, cruzan las vías por ese sector y luego retoman su recorrido habitual por Sarmiento.

El transporte público y varios vehículos utilizan calle Hilario Sabroso para escapar del bloqueo.​​​​​

La interrupción del tránsito en estos cruces provoca largas demoras, circulación muy lenta y una importante congestión vehicular en distintas calles del noroeste de Santo Tomé. Muchos conductores optan por utilizar arterias internas para evitar los pasos bloqueados, lo que incrementa el caudal de vehículos y complica aún más la circulación.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué provocó el descarrilamiento ni cuánto tiempo demandarán las tareas para retirar la formación y restablecer el tránsito normal en la zona.

Mientras tanto, se recomienda a quienes deban desplazarse por ese sector de la ciudad utilizar recorridos alternativos y circular con precaución, debido a las demoras que se registran en los accesos a los cruces ferroviarios afectados.