Polémica en Sauce Viejo por la prohibición de sacar residuos de poda a la vía pública

Por Santotomealdía



La Municipalidad de Sauce Viejo anunció que, a partir del 1 de agosto, quedará prohibido sacar restos de poda, ramas y residuos vegetales a la vía pública, una medida que, según informó, responde a recomendaciones de Protección Civil de la Provincia ante la previsión de un incremento de las lluvias por la llegada del fenómeno de El Niño.

El anuncio generó interrogantes entre los vecinos, ya que el propio comunicado oficial solicita que quienes realicen tareas de jardinería "gestionen el destino de los residuos de manera particular si fuera necesario", sin proponer un sistema alternativo para la recolección o disposición de esos materiales.

Según explicó el Municipio, el personal y la maquinaria que habitualmente se destinan a la recolección de restos de poda serán reasignados a tareas de limpieza, desobstrucción de canales, zanjas y otras obras preventivas para favorecer el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos.

Además, el Ejecutivo advirtió que, a partir de la entrada en vigencia de la medida, quienes depositen ramas u otros residuos vegetales en veredas o calzadas podrán ser sancionados con multas, por infracción a la normativa ambiental vigente.

La respuesta del Concejo

Tras la difusión del comunicado municipal, el Concejo Municipal de Sauce Viejo emitió un pronunciamiento en el que aclaró que, hasta el momento, continúa vigente la Ordenanza N.º 2844, que regula la disposición y recolección de ramas, hojas y otros residuos.

En ese sentido, los concejales señalaron que el cuerpo legislativo no aprobó ninguna modificación que establezca una prohibición general para sacar residuos de poda a partir del 1 de agosto ni un nuevo régimen de sanciones distinto al previsto en la normativa actual.

Por ese motivo, el Concejo informó que solicitará formalmente al Departamento Ejecutivo que informe el sustento legal y operativo de las medidas anunciadas, con el objetivo de brindar claridad a los vecinos.

Al mismo tiempo, manifestó su disposición a trabajar junto al Ejecutivo, las instituciones y la comunidad en acciones preventivas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, aunque remarcó que la prevención también requiere información clara, planificación y respeto por la normativa vigente.