Herzog: "El acuerdo salarial lleva oxígeno a los trabajadores municipales"

Por Santotomealdía

Luego del acuerdo salarial alcanzado en la paritaria municipal, el dirigente de FESTRAM, Mauricio Herzog, consideró que el entendimiento permitirá recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores durante el segundo semestre del año. Asimismo, destacó que fue posible gracias al diálogo mantenido con los representantes de municipios y comunas, en un contexto económico que calificó como complejo.

En diálogo Nova al Día, programa que se emite por FM Nova 97.5, el representante paritario valoró que la negociación se resolviera en pocos encuentros y sostuvo que el objetivo fue llevar "un oxígeno" a los empleados municipales de toda la provincia.

"Estamos satisfechos con lo logrado. Ninguna paritaria puede solucionar por sí sola una situación económica que afecta a todos los trabajadores, pero buscamos llevar oxígeno a los compañeros y sostener el poder adquisitivo", afirmó.

Según explicó, el acuerdo contempla, en primer lugar, el reconocimiento del desfasaje salarial registrado durante el primer semestre, luego de que la inflación superara el porcentaje otorgado en la paritaria anterior. Al respecto, precisó que esa diferencia del 1,6% será abonada de manera retroactiva y servirá como base para calcular el nuevo incremento.

A partir de esa actualización, se aplicará un aumento del 11% para el segundo semestre, distribuido en tres tramos: 5% con los haberes de julio, 3% en septiembre y otro 3% en noviembre. En el caso del Salario Mínimo Garantizado, el incremento alcanzará el 14%, llevando ese piso a $1.053.000 en julio y $1.112.250 en noviembre.

Herzog también confirmó que "el acuerdo se trasladará a jubilados y pensionados municipales, ya que los incrementos se incorporan a los salarios básicos". No obstante, recordó que los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia percibirán las mejoras con el plazo previsto por la legislación vigente.

Al analizar la situación salarial del sector, el dirigente reconoció que "ningún trabajador escapa al impacto de la realidad económica nacional", aunque destacó que el objetivo de la negociación fue "impedir una pérdida frente a la inflación".

En ese sentido, subrayó que otro aspecto positivo fue "haber preservado el funcionamiento de la mesa paritaria", en un escenario donde, según consideró, "otros ámbitos de negociación atraviesan dificultades".

Finalmente, Herzog adelantó que la discusión con los representantes de municipios y comunas continuará en una mesa técnica, donde se abordarán otros temas pendientes, entre ellos la actualización de la escala mínima de referencia y políticas vinculadas al acceso a la vivienda para los trabajadores municipales.

Respecto de la implementación del aumento, indicó que aquellas administraciones que ya hubieran liquidado los salarios de julio tendrán plazo hasta el 14 de agosto para abonar las diferencias mediante una planilla complementaria, incluyendo tanto el reconocimiento del desfasaje del primer semestre como el primer tramo del incremento acordado.