Conflicto en Sauce Viejo: ASOEM reclamó la intervención de Pullaro y endureció sus críticas a la gestión municipal

Por Santotomealdía



ASOEM presentó este viernes un petitorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro para solicitar su intervención en el conflicto que mantienen los trabajadores municipales de Sauce Viejo. Tras la entrega del documento en Casa de Gobierno, el secretario general del gremio, Juan R. Medina, expuso los fundamentos del reclamo y cuestionó el accionar del intendente Mario Papaleo.

Según explicó el dirigente sindical, el pedido al mandatario provincial responde a que, a criterio del gremio, el conflicto "excede lo laboral" y comprende distintas situaciones que, afirmó, no han tenido respuesta de los organismos provinciales. Además, anticipó que, si no hay avances, ASOEM continuará con asambleas y movilizaciones en Sauce Viejo.

Durante la conferencia de prensa, Medina sostuvo que en la Municipalidad de Sauce Viejo existe un "momento de anomia" y afirmó que el intendente "se comporta como un dictador" y que incurre en una "inobservancia de las instituciones democráticas". Esas expresiones fueron planteadas por el dirigente como uno de los principales fundamentos del petitorio presentado al gobernador.

El secretario general de ASOEM señaló además que el sindicato realizó distintas presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde, según indicó, denunció incumplimientos vinculados a la Ley de Conciliación Obligatoria y reclamó la aplicación de la Ley Provincial N.º 12.913, referida al Comité Mixto de Higiene y Seguridad Laboral, para que el gremio pueda integrar ese ámbito en representación de sus afiliados.

Asimismo, Medina afirmó que el sindicato realizó presentaciones relacionadas con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, donde, según sostuvo, se habrían emitido aproximadamente un centenar de credenciales con una "firma apócrifa", y también ante la Defensoría del Pueblo, por el traslado de trabajadoras municipales que, de acuerdo con su versión, no recibieron la protección institucional correspondiente.

Otro de los cuestionamientos planteados por el dirigente estuvo vinculado a la situación administrativa del municipio. Medina aseguró que desde hace cinco años no se presenta la cuenta de inversión ante el Concejo, lo que, según expresó, genera interrogantes sobre la administración de los recursos públicos. En ese marco, sostuvo que esas circunstancias motivaron el pedido de intervención al gobernador.

Consultado sobre los pasos a seguir, Medina explicó que el gremio continuará privilegiando las instancias institucionales, aunque advirtió que profundizará las medidas de acción directa mientras no existan respuestas. En ese sentido, anunció la continuidad de asambleas y movilizaciones en Sauce Viejo.

Finalmente, el dirigente insistió en que el conflicto requiere una respuesta política por parte del Gobierno provincial y reiteró que el objetivo del petitorio es que el gobernador tome conocimiento de la situación y promueva una instancia que permita encauzar el conflicto que atraviesan los trabajadores municipales.