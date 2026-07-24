Poletti y Garibaldi recorrieron la obra del nuevo puente y destacaron el impacto que tendrá en la movilidad

En el marco de la construcción del nuevo Puente Carretero que unirá Santa Fe con Santo Tomé, el intendente Juan Pablo Poletti y el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, recorrieron este viernes los trabajos que se ejecutan en el sector de la ciudad de Santa Fe. Financiada por el Gobierno de la Provincia con una inversión superior a los 37.500 millones de pesos, la obra presenta un avance del 65% en la infraestructura del puente y del 60% en la parte vial, consolidándose como una de las intervenciones más importantes para el área metropolitana. Durante la recorrida, las autoridades constataron las tareas de hormigonado que se completan en la calzada norte del acceso santafesino.

Asimismo, se confirmó que a partir del próximo lunes se pondrán en marcha los desvíos de tránsito correspondientes para iniciar los trabajos en el lado sur, en inmediaciones de Cilsa. En simultáneo, sobre la margen de Santo Tomé se finalizan las intervenciones en calle Mitre –que demandarán unas dos semanas más para su habilitación– y se intervendrá de manera parcial la avenida 7 de Marzo, manteniendo el flujo vehicular activo.

Trabajo conjunto para una obra estratégica

Tras la inspección de la obra, Poletti destacó el impacto de encarar la ejecución de los proyectos a través del trabajo mancomunado entre las distintas áreas del Estado. Al respecto, el mandatario municipal remarcó la importancia de concretar iniciativas en conjunto entre el Gobierno provincial, el senador departamental y el Gobierno local. “La decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro permitió que la obra se convierta en una realidad palpable”, sostuvo el intendente de la ciudad de Santa Fe.

Asimismo, Poletti expresó su orgullo al constatar que el diseño técnico pertenece a ingenieros y trabajadores locales, subrayando la calidad y el ritmo de los trabajos. “La obra permitirá poner fin al caos vehicular y brindar previsibilidad y orden a miles de vecinos que transitan a diario entre ambas localidades”. En esa línea, sostuvo que la Municipalidad avanzará con la extensión de la ciclovía hacia el interior de la capital provincial, impulsando un modelo urbano orientado hacia la movilidad sustentable.

Ciclovía metropolitana: hacia una región más integrada

Uno de los pilares centrales del proyecto radica en la incorporación de un carril exclusivo para la circulación en bicicleta y el paso peatonal, creando una infraestructura sin precedentes para el transporte sin motor en la región.

Sobre este punto, el mandatario local enfatizó que “la traza se transformará en una de las primeras ciclovías metropolitanas en conectar directamente dos ciudades”. Poletti detalló que un estudiante de Santo Tomé podrá desplazarse de forma completamente segura y llegar hasta la Costanera y al polo universitario ubicado en barrio El Pozo, cruzando por el tradicional Puente Colgante.

El intendente concluyó: “Aún no se llega a dimensionar plenamente el impacto que tendrá esta obra para la protección de los ciclistas y el cuidado del ambiente”.

Un hito histórico

El senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, puso en valor la continuidad ininterrumpida de los plazos técnicos establecidos y el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad santafesina.

El legislador provincial recordó que “se trataba de un puente prometido durante mucho tiempo y nunca cumplido, contrastando aquella inacción previa con el presente actual, donde la obra no se detuvo ni un solo día desde su inicio”. Garibaldi subrayó que, en un escenario nacional caracterizado por la paralización de la obra pública, “la ejecución del nuevo puente constituye un logro trascendental para la provincia”.

Finalmente, rememoró los compromisos asumidos en gestiones nacionales anteriores con el Estado santafesino respecto a la construcción de la Autovía 19 y la traza vial. Al respecto, señaló que “Santa Fe cumplió en su momento con la concreción de la autovía, mientras que la obra nacional del puente fue postergada”.

Detalles técnicos y plazos de la obra

En lo que respecta a la estructura propia del viaducto, las cuadrillas trabajan a ritmo constante montando vigas y completando dos vanos por semana. En el cauce principal del río se intensifican las tareas operativas para colocar los últimos cinco pilotes necesarios para finalizar la totalidad de la infraestructura del puente. Esta etapa representa el desafío técnico de mayor complejidad debido a las condiciones del cauce y la dinámica propia del río."

A la par del desarrollo sobre el cauce del río, se iniciarán los trabajos de protección sobre el sector costero de Santo Tomé. Estas tareas contemplan la edificación de un sistema de defensas sobre el cauce principal con el objetivo de prevenir erosiones hídricas y garantizar la estabilidad del terreno a largo plazo.

Con estos trabajos, el nuevo Puente Carretero continúa avanzando conforme a los plazos previstos y se consolida como una infraestructura clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la integración entre Santa Fe y Santo Tomé.