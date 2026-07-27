Una campaña de limpieza reunió a vecinos de Villa Luján y permitió recolectar 450 bolsas de residuos

Por Santotomealdía



Vecinos de Villa Luján participaron el sábado de una campaña comunitaria de limpieza que permitió recolectar alrededor de 450 bolsas de residuos en distintos sectores del barrio. La iniciativa fue organizada como una medida preventiva ante el pronóstico de lluvias asociado al fenómeno de El Niño y contó con el acompañamiento de la Municipalidad, con el objetivo de retirar ramas, hojas y residuos acumulados en calles y microbasurales.

Además del importante volumen de residuos retirados, la jornada dejó en evidencia que todavía quedan sectores del barrio que no pudieron ser intervenidos, por lo que desde la Vecinal Villa Luján ya analizan realizar una nueva convocatoria para completar las tareas de limpieza y continuar con las acciones de concientización entre los vecinos.

Este lunes, en el programa Cómo Seguimos, que se emite por Radio Nova 97.5, la presidenta de la Vecinal Villa Luján, Danisa Robledo, realizó un balance de la actividad y destacó la respuesta de los vecinos. Según estimó, durante la jornada se reunieron aproximadamente 450 bolsas de residuos, aunque aclaró que el trabajo aún no está terminado.

La jornada se realizó el sábado con la participación de vecinos y el acompañamiento del Municipio.

"Villa Luján es un barrio muy amplio y fue mucho trabajo de ambos lados. Muchos vecinos se sumaron limpiando el frente de sus viviendas, sus cuadras y también los microbasurales", expresó Robledo, quien además señaló que personal municipal trabajó desde las primeras horas de la mañana en distintos puntos del barrio.

La dirigente también valoró el acompañamiento del Municipio durante la jornada. Según indicó, participaron camiones para el retiro de ramas y residuos, además de distintas áreas municipales cuyos integrantes colaboraron junto a los vecinos durante toda la actividad.

Pese al resultado alcanzado, Robledo advirtió que el problema de los microbasurales continúa siendo uno de los principales desafíos del barrio. En ese sentido, explicó que muchas veces las bolsas son rotas por personas que buscan materiales reciclables o alimentos, lo que provoca que los residuos vuelvan a dispersarse pocas horas después de ser retirados.

El Municipio acompañó la jornada de limpieza.

Con el objetivo de reducir esa situación, la vecinal analiza la posibilidad de trabajar junto a vecinos que cuentan con sistemas de videovigilancia para identificar a quienes arrojan residuos en lugares no habilitados y avanzar en acciones que permitan erradicar los basurales a cielo abierto.

La presidenta de la institución también señaló que algunos sectores del barrio no pudieron ser alcanzados durante la jornada del sábado debido a la magnitud del trabajo realizado, por lo que la intención es organizar una nueva campaña para completar las tareas pendientes.

Finalmente, Robledo remarcó que para sostener el esfuerzo realizado será necesario garantizar la continuidad de los servicios habituales de limpieza. "Necesitamos que se cumpla la recolección domiciliaria y el retiro de ramas para que en poco tiempo no volvamos a tener la misma situación", concluyó.