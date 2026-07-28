Luego de la limpieza en Villa Luján, el Municipio llamó a sostener el cuidado de los espacios públicos

Luego de la jornada comunitaria de limpieza realizada el sábado en Villa Luján, la Municipalidad de Santo Tomé destacó los resultados de la actividad y llamó a los vecinos a sostener el cuidado de los espacios públicos como una tarea cotidiana para evitar la formación de nuevos microbasurales.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre el Municipio y la Comisión Directiva de la Vecinal Villa Luján, y permitió intervenir distintos sectores del barrio donde se habían acumulado ramas, hojas y residuos. Durante la actividad, que se desarrolló entre las 9 y las 13, vecinos, integrantes de la vecinal, funcionarios y trabajadores municipales trabajaron de forma coordinada para limpiar plazas, veredas y espacios públicos.

Según indicaron desde el Ejecutivo local, la jornada posibilitó recuperar diferentes sectores del barrio que presentaban importantes focos de acumulación de residuos, mientras que los materiales recolectados fueron trasladados hacia dos puntos de acopio especialmente habilitados para facilitar su retiro.

La Vecinal Villa Luján promovió la realización de la jornada de limpieza el pasado sábado.

Además de las tareas de limpieza, la propuesta tuvo un fuerte componente de concientización ambiental, ya que durante la actividad se promovió entre los vecinos la importancia de mantener limpios los frentes de las viviendas y colaborar con el cuidado de las calles y los espacios comunes.

Desde la Municipalidad remarcaron que este tipo de acciones continuarán desarrollándose en distintos barrios de la ciudad, al considerar que el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones barriales y la comunidad resulta fundamental para consolidar una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

La jornada del sábado se realizó como una acción preventiva ante el pronóstico de lluvias asociado al fenómeno de El Niño y complementó el operativo de limpieza desarrollado por el Municipio en distintos sectores de Santo Tomé. Durante la actividad también se reforzó el mensaje sobre la necesidad de evitar el arrojo de residuos en lugares no habilitados, una problemática que continúa afectando a varios barrios de la ciudad.