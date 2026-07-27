Lunes 27 de julio de 2026
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Interés General — 27.07.2026 —

La ciclovía del nuevo puente conectará Santo Tomé con la Ciudad Universitaria

La obra incorporará una ciclovía metropolitana que permitirá viajar en bicicleta desde Santo Tomé hasta la Ciudad Universitaria y la Costanera santafesina. El proyecto busca integrar la red de bicisendas de la capital provincial y ofrecer una alternativa de movilidad más segura y sustentable para quienes se trasladan diariamente entre ambas ciudades.

El nuevo puente conectará en bici Santo Tomé con la UNL.
El nuevo puente conectará en bici Santo Tomé con la UNL.

Por Santotomealdía

La construcción del nuevo Puente  entre Santa Fe y Santo Tomé no solo mejorará la conexión vial entre ambas ciudades. La obra también incorporará una ciclovía metropolitana que permitirá cruzar el río de manera segura y continuar el recorrido hasta la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Costanera santafesina.

La iniciativa apunta a conformar el primer corredor ciclista metropolitano de la región, uniendo Santa Fe y Santo Tomé mediante un trayecto continuo para bicicletas y peatones. La nueva infraestructura se integrará con la red de ciclovías existente en la ciudad de Santa Fe.

Según explicó el intendente de la ciudad capital, Juan Pablo Poletti, el objetivo es que un estudiante o trabajador que salga desde Santo Tomé pueda llegar en bicicleta, por un recorrido seguro, hasta la Costanera, el Puente Colgante y la Ciudad Universitaria, donde funciona uno de los principales polos académicos de la región.

Para completar esa conexión, el municipio prevé extender y enlazar distintos tramos de ciclovías que hoy permanecen desconectados. Entre las intervenciones previstas se encuentran la continuidad de la traza sobre avenida Intendente Irigoyen, la vinculación con la bicisenda de avenida Juan José Paso y la integración con otros corredores ya existentes.

La futura conexión beneficiará especialmente a estudiantes, trabajadores y vecinos que se trasladan diariamente entre Santa Fe y Santo Tomé. Además de mejorar la seguridad de los ciclistas, el proyecto busca fomentar una movilidad más sustentable, promoviendo el uso de la bicicleta como alternativa al automóvil para los viajes cotidianos.

En paralelo, la obra del nuevo Puente Carretero continúa avanzando. Actualmente registra un 65 % de ejecución en la estructura del puente y un 60 % en los accesos viales. Los trabajos incluyen el montaje de vigas, la colocación de los últimos pilotes sobre el cauce principal del río Salado y nuevas intervenciones en ambas cabeceras, mientras desde esta semana se implementan desvíos de tránsito para continuar con la construcción.

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