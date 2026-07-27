La ciclovía del nuevo puente conectará Santo Tomé con la Ciudad Universitaria

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo Puente entre Santa Fe y Santo Tomé no solo mejorará la conexión vial entre ambas ciudades. La obra también incorporará una ciclovía metropolitana que permitirá cruzar el río de manera segura y continuar el recorrido hasta la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Costanera santafesina.

La iniciativa apunta a conformar el primer corredor ciclista metropolitano de la región, uniendo Santa Fe y Santo Tomé mediante un trayecto continuo para bicicletas y peatones. La nueva infraestructura se integrará con la red de ciclovías existente en la ciudad de Santa Fe.

Según explicó el intendente de la ciudad capital, Juan Pablo Poletti, el objetivo es que un estudiante o trabajador que salga desde Santo Tomé pueda llegar en bicicleta, por un recorrido seguro, hasta la Costanera, el Puente Colgante y la Ciudad Universitaria, donde funciona uno de los principales polos académicos de la región.

Para completar esa conexión, el municipio prevé extender y enlazar distintos tramos de ciclovías que hoy permanecen desconectados. Entre las intervenciones previstas se encuentran la continuidad de la traza sobre avenida Intendente Irigoyen, la vinculación con la bicisenda de avenida Juan José Paso y la integración con otros corredores ya existentes.

La futura conexión beneficiará especialmente a estudiantes, trabajadores y vecinos que se trasladan diariamente entre Santa Fe y Santo Tomé. Además de mejorar la seguridad de los ciclistas, el proyecto busca fomentar una movilidad más sustentable, promoviendo el uso de la bicicleta como alternativa al automóvil para los viajes cotidianos.

En paralelo, la obra del nuevo Puente Carretero continúa avanzando. Actualmente registra un 65 % de ejecución en la estructura del puente y un 60 % en los accesos viales. Los trabajos incluyen el montaje de vigas, la colocación de los últimos pilotes sobre el cauce principal del río Salado y nuevas intervenciones en ambas cabeceras, mientras desde esta semana se implementan desvíos de tránsito para continuar con la construcción.