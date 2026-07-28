Detuvieron a un hombre investigado por un delito contra la integridad sexual de una menor

Por Santotomealdía



La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en nuestra ciudad a un hombre que era investigado por un presunto delito contra la integridad sexual, en el marco de una causa que se inició tras una denuncia vinculada a un adolescente de 13 años.

La investigación estuvo a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI, luego de que se denunciara una presunta situación de violencia que involucraría al menor. A partir de esa presentación, el personal especializado del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar llevó adelante distintas tareas investigativas para reunir los elementos necesarios y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

En ese contexto, y por disposición de la fiscal Vivian Galeano, el pasado lunes los agentes concretaron la detención del sospechoso, identificado por sus iniciales como N. R. S. L., en un procedimiento realizado en inmediaciones de Avenida Luján al 2300.

El hombre fue trasladado y quedó alojado en la Subcomisaría 6ª de la Unidad Regional I, donde permanece a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales orientadas al esclarecimiento de los hechos y a garantizar la protección integral de la víctima.