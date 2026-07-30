Una ciudad española pidió cerrar la frontera con Marruecos tras una masiva llegada de migrantes

La ciudad autónoma de Ceuta, uno de los dos enclaves españoles ubicados en el norte de África, reclamó al Gobierno de España el cierre inmediato de la frontera con Marruecos y el despliegue del Ejército, luego de una masiva llegada de migrantes marroquíes que desbordó los controles y la capacidad de respuesta local.

De acuerdo con la agencia EFE, miles de jóvenes marroquíes se concentraron en las inmediaciones de la frontera con la intención de ingresar a territorio español. En medio de la escasa presencia policial, cientos lograron superar las barreras de seguridad y acceder a Ceuta.

La situación se intensificó especialmente en el sector del espigón del Tarajal, donde numerosos migrantes ingresaron a pie, lo que llevó a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta a reunirse de forma extraordinaria para analizar la crisis.

Las autoridades locales advirtieron que la ciudad atraviesa una "emergencia humanitaria y social", luego de que en los últimos días ingresaran alrededor de 1.500 migrantes procedentes de Marruecos.

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, aseguró que la situación supera la capacidad de respuesta del enclave. "Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", afirmó en declaraciones a la televisión pública española TVE, al señalar que los centros de acogida se encuentran colapsados.

Vivas precisó además que el flujo migratorio alcanzó un promedio de 200 personas por día, una cifra inédita para la ciudad, que hasta mediados de julio no había registrado ingresos por vía marítima durante 2026.

Frente a este escenario, el Ministerio del Interior de España informó que trabaja de manera coordinada para responder a la crisis y anunció que el ministro Fernando Grande-Marlaska viajará este viernes a Ceuta para supervisar personalmente la evolución de la situación.

Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, por lo que históricamente representan uno de los principales puntos de presión migratoria hacia territorio europeo.

Aunque el principal ingreso de migrantes irregulares a España continúa produciéndose a través del archipiélago de Canarias, el repentino aumento de llegadas a Ceuta volvió a encender el debate sobre el control fronterizo y la cooperación con Marruecos.