Detuvieron a un hombre investigado por abuso sexual de una niña

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en nuestra ciudad a un hombre de 31 años, en el marco de una causa en la que se lo investiga por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la guarda. La investigación es llevada adelante por la fiscal Jorgelina Moser Ferro.

Según informaron fuentes oficiales, la causa se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de una niña de 4 años, quien puso en conocimiento de la Justicia presuntos hechos de abuso que habrían ocurrido durante el régimen de visitas que la menor mantenía con el ahora detenido.

A partir de las medidas ordenadas por la fiscal, efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI concretaron la detención de I.A.M., quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Desde la fuerza indicaron que las actuaciones continúan bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que seguirá adelante con las medidas necesarias para esclarecer el caso.