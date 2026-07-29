Irán atacó una base de EE.UU. en Jordania y Trump respondió: “Les vamos a dar una paliza”

Irán lanzó este miércoles un ataque sorpresa contra una base aérea de Estados Unidos en Jordania, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, mientras el presidente estadounidense Donald Trump volvió a endurecer su discurso y advirtió que "les vamos a dar una paliza" en referencia al régimen de Teherán.

El mandatario realizó las declaraciones durante una entrevista con la cadena Fox News, donde anticipó que Estados Unidos responderá con dureza al lanzamiento de misiles balísticos contra sus fuerzas desplegadas en territorio jordano.

Según explicó Trump, las fuerzas estadounidenses contaron con apenas unos minutos para detectar, interceptar y derribar los proyectiles, en una operación que, aseguró, evitó consecuencias mayores. Incluso reveló que observó imágenes del operativo en las que militares estadounidenses transmitían coordenadas en tiempo real mientras intentaban neutralizar el ataque.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) reivindicó oficialmente la ofensiva, que se produjo en una jornada marcada por un renovado intercambio de ataques en la región.

En paralelo, Estados Unidos y Arabia Saudita llevaron adelante bombardeos de precisión contra posiciones de milicias chiíes respaldadas por Irán en el este de Irak, en respuesta a más de treinta ataques con drones atribuidos a la Guardia Revolucionaria iraní contra tropas estadounidenses e instalaciones energéticas sauditas durante las últimas 72 horas, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Trump sostuvo además que esos operativos fueron coordinados previamente con el Gobierno iraquí y calificó a las milicias alineadas con Teherán como "un cáncer", al tiempo que anticipó que analiza nuevas acciones militares contra esos grupos.

La nueva escalada mantiene en máxima tensión el escenario regional y complica las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz, en un conflicto que ya supera los cinco meses, luego de que el propio Trump dispusiera una pausa en las hostilidades con el objetivo de intentar reactivar un diálogo que continúa estancado.