Así será el monumento a "Locomotora" Oliveras: casi tres metros de altura y una imagen icónica de la campeona

El proyecto para homenajear a Alejandra "Locomotora" Oliveras en nuestra ciudad continúa avanzando y ya se conocieron nuevos detalles sobre la futura escultura que recordará a la múltiple campeona mundial de boxeo. La obra tendrá una altura cercana a los tres metros, será instalada en la costanera y la intención es que quede inaugurada a principios de 2027.

Además de las dimensiones y la ubicación, durante una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5, el director de Cultura del Municipio, Rubén Leguizamón, y José Bastías, integrante de la Asociación de Artistas Plásticos de Santa Fe, revelaron cuál será la imagen que servirá de inspiración para el monumento. La escultura estará basada en la clásica pose de "Locomotora", con ambos brazos en alto, una imagen que resume su personalidad y el espíritu con el que afrontó toda su carrera deportiva.

Cabe aclarar que la obra no será una copia exacta de la fotografía que ilustra esta nota, sino que tomará como referencia principalmente el gesto de los brazos levantados y la postura corporal de la ex boxeadora. A partir de esa base, los detalles finales, la expresión, la vestimenta y otros accesorios serán definidos junto al escultor que resulte seleccionado, con el objetivo de lograr una representación lo más fiel posible de la fisonomía de Alejandra Oliveras.

En cuanto a sus dimensiones, detallaron que la figura será de tamaño natural, con aproximadamente 1,60 metros de altura, y se apoyará sobre un pedestal de 1,20 metros. Debido a la posición elegida, con los brazos elevados, el conjunto alcanzará una altura aproximada de tres metros.

Respecto del material, señalaron que todavía no está definido si la escultura será realizada en cemento o en bronce. Esa decisión dependerá principalmente del presupuesto.

Leguizamón y Bastías también indicaron que más de 40 escultores de distintos puntos del país se preinscribieron para participar del proceso. Sin embargo, aclararon que no se trata de un concurso de proyectos artísticos, sino de una convocatoria destinada a seleccionar al escultor que logre la representación más fiel de Alejandra Oliveras, respetando las características previamente definidas.

En cuanto al emplazamiento, confirmaron que el monumento será ubicado en la costanera de nuestra ciudad, entre las letras corpóreas y el anfiteatro, orientado hacia el río, un espacio elegido para que vecinos y visitantes puedan apreciar la obra en uno de los sectores más concurridos del paseo.

De acuerdo con las estimaciones brindadas durante la entrevista, el objetivo es que el monumento quede inaugurado a principios de 2027, cuando la ciudad incorpore un nuevo espacio para recordar a una de las deportistas más importantes de la historia del boxeo argentino.