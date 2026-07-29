El Municipio se iluminó de naranja para concientizar sobre el TDAH

La Municipalidad de Santo Tomé conmemoró este martes el Día de la Concientización sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una fecha que en la Argentina se recuerda cada 28 de julio con el objetivo de promover una mayor comprensión sobre esta condición, difundir información confiable y contribuir a derribar prejuicios.

En ese marco, la fachada del edificio municipal fue iluminada de color naranja, un gesto simbólico con el que el Municipio expresó su acompañamiento a las personas que conviven con el TDAH y reafirmó su compromiso con la construcción de una comunidad más inclusiva, empática y respetuosa de la diversidad.

Desde el Gobierno local recordaron que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que puede manifestarse tanto en la infancia como en la adolescencia y la adultez, y remarcaron que la detección temprana, el acceso a información adecuada y el acompañamiento oportuno son herramientas fundamentales para favorecer la inclusión, el desarrollo personal y el pleno ejercicio de los derechos de quienes presentan esta condición.

Si bien el Día Internacional del TDAH se conmemora el 13 de julio, en la Argentina se estableció el 28 de julio como una jornada destinada a visibilizar esta realidad, promover el acceso a información basada en evidencia y generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas con este diagnóstico y sus familias.

Finalmente, desde la Municipalidad destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la promoción de la salud mental y renovar el compromiso con el desarrollo de políticas públicas que favorezcan una sociedad más informada, accesible e inclusiva para todos.