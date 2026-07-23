Presentaron un pedido al Concejo para exigir mejoras en el barrio Las Vegas

Ciudadanía Activa presentó una nota ante el Concejo Municipal para solicitar que se requiera al Departamento Ejecutivo "la ejecución urgente de obras y servicios públicos en el barrio Las Vegas", al considerar que "el sector atraviesa una situación de abandono que afecta la calidad de vida de sus habitantes".

La iniciativa surgió luego de una recorrida realizada en el marco de una nueva jornada del Ropero Solidario, organizada junto a la ONG Alianza de Amor, durante la cual integrantes del espacio mantuvieron un encuentro con familias del barrio y relevaron las principales necesidades planteadas por los vecinos.

Entre los pedidos elevados al Concejo figuran la limpieza integral del barrio, la erradicación de basurales a cielo abierto, el mejorado y mantenimiento de calles, la reposición del alumbrado público, el desmalezado de espacios comunes y la implementación de un plan permanente de mantenimiento de los servicios públicos.

Desde Ciudadanía Activa señalaron que estas intervenciones cobran especial importancia ante la próxima inauguración del nuevo Centro de Salud del barrio.

"El acceso a la salud no depende solamente de la existencia de un edificio. Si las calles son intransitables, falta iluminación y el barrio permanece abandonado, se vulnera el derecho de los vecinos a acceder en condiciones dignas al sistema de salud", expresaron.

En la presentación también sostuvieron que el deterioro del barrio se profundizó tras la discontinuidad de políticas públicas de inclusión sociourbana, como el Plan Abre y el Acuerdo Capital, programas que, según indicaron, permitieron concretar obras de infraestructura, veredas comunitarias, mejoras en el alumbrado público, proyectos de inclusión socioproductiva y la planificación del actual Centro de Salud.

Asimismo, solicitaron que el Municipio informe cuál es el plan de intervención previsto para Las Vegas, los plazos de ejecución de las obras y las acciones que se implementarán para garantizar condiciones adecuadas de infraestructura y servicios.

"Los vecinos no necesitan promesas; necesitan respuestas. No alcanza con inaugurar obras si el barrio continúa sin mantenimiento, con calles deterioradas, basura e iluminación deficiente. El Estado municipal debe garantizar servicios públicos de calidad y estar presente donde más se lo necesita", manifestaron desde el espacio.

Finalmente, Ciudadanía Activa indicó que continuará recorriendo los barrios de nuestra ciudad para relevar las necesidades de los vecinos y promover iniciativas orientadas a mejorar su calidad de vida.