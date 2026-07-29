Continúa la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto que dejó 18 muertos en Japón

Al menos 18 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió este martes la isla de Kyushu, en el sudoeste de Japón, mientras las autoridades continúan con las tareas de rescate en busca de sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

El nuevo balance fue confirmado por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien advirtió que el sismo provocó importantes daños materiales, con edificios colapsados, incendios, rutas afectadas y numerosas víctimas.

Uno de los episodios más graves ocurrió en el centro comercial AEON, ubicado en la localidad de Kashima, en las afueras de Kumamoto. Allí, una explosión registrada tras el movimiento sísmico provocó el derrumbe de techos y paredes, dejando expuesta parte de la estructura metálica del edificio.

Como consecuencia del incidente, unas 3.000 personas fueron evacuadas, mientras que cuatro personas murieron y los equipos de emergencia continuaban buscando a tres desaparecidos entre los escombros.

Un portavoz de la empresa que administra el complejo explicó que la explosión se produjo después de que clientes y empleados habían sido evacuados, y precisó que ocho personas fueron rescatadas del lugar, cinco de ellas con heridas.

La cadena pública NHK informó además que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales y que 12 edificios se derrumbaron en distintas zonas afectadas por el terremoto.

Ante la intensa actividad sísmica registrada tras el movimiento principal, Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis, alertó que podrían producirse nuevos sismos de gran intensidad durante los próximos dos o tres días, por lo que pidió a la población extremar las precauciones.

Por su parte, la primera ministra aseguró que el Gobierno nacional ya prepara el envío de alimentos, agua y otros insumos básicos hacia las zonas más afectadas y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. También recomendó a la población protegerse de las altas temperaturas mientras permanecen fuera de sus hogares.

El impacto del terremoto también afectó la infraestructura del transporte. Los servicios del tren bala permanecen suspendidos, mientras que el Aeropuerto Aso Kumamoto retomó parcialmente sus operaciones este miércoles, aunque varias aerolíneas cancelaron vuelos por razones de seguridad.

El sismo se produjo a las 16:30 (hora local) y alcanzó el máximo nivel en la escala japonesa de intensidad sísmica Shindo, utilizada para medir la fuerza con la que se perciben los movimientos telúricos.

Para asistir a la población, el Ejército japonés desplegó unos 3.600 efectivos y envió 20 aeronaves para evaluar los daños y colaborar con las tareas de rescate.

Si bien inicialmente las autoridades emitieron una alerta de tsunami, esta fue levantada poco después al descartarse un riesgo significativo para las zonas costeras.

En las últimas horas comenzaron a difundirse imágenes que muestran puentes parcialmente destruidos, edificios colapsados y vagones ferroviarios volcados, reflejando la magnitud del desastre.

"Fue el terremoto más violento que he sentido. Las paredes y ventanas quedaron dañadas y la puerta principal, declarada patrimonio cultural nacional, se derrumbó", relató Kanzo Matsumoto, gerente de un hotel de aguas termales en la ciudad de Yatsushiro.

Por el momento, la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón informó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región. Sin embargo, alrededor de 36.880 hogares y establecimientos permanecían sin suministro eléctrico en la prefectura de Kumamoto, según informó la empresa Kyushu Electric Power.