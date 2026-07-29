Murió un turista neerlandés tras el vuelco de un bote en las Cataratas del Iguazú

Un joven turista de nacionalidad neerlandesa murió ahogado este martes luego de que la embarcación en la que realizaba una excursión por el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú volcara en medio de la crecida del río Iguazú.

La víctima tenía 26 años y participaba del recorrido junto a integrantes de su familia política. Por motivos que son materia de investigación, el pequeño bote perdió estabilidad y se dio vuelta sobre uno de sus laterales, provocando que todos los ocupantes cayeran al agua.

El fallecimiento fue confirmado por la empresa Macuco Safari, responsable de este tipo de paseos turísticos en las Cataratas del Iguazú.

Además del joven que perdió la vida, otras dos personas fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de la ciudad de Foz do Iguazú. Ambos también son turistas de nacionalidad neerlandesa.

Uno de los sobrevivientes es un hombre de 49 años, que permanece internado, aunque consciente, orientado y respirando sin asistencia. El otro paciente, identificado como su yerno, no requirió atención médica, aunque quedó bajo observación preventiva en el centro de salud.

Tras el accidente, personal de la Armada de Brasil se trasladó hasta la zona para colaborar con el operativo de rescate, realizar las primeras pericias y supervisar las tareas de los organismos de emergencia.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, que buscará determinar las causas que provocaron el vuelco de la embarcación en un contexto de crecida del río Iguazú, situación que incrementa la fuerza de las corrientes en el área de las cataratas.