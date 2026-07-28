Keiko Fujimori asumió la Presidencia de Perú con promesas de seguridad, crecimiento y reformas del Estado

Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de Perú y quedó formalmente al frente del Poder Ejecutivo para el período 2026-2031, luego de imponerse al izquierdista Roberto Sánchez Palomino en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 7 de junio.

La dirigente de Fuerza Popular asumió la Presidencia en su cuarto intento electoral y, durante la ceremonia realizada en el Congreso, prometió defender "la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado", además de cumplir y hacer cumplir la Constitución peruana.

En su discurso de asunción, la mandataria afirmó que recibe un país con un panorama "complejo y doloroso", al que describió como marcado por el abandono, la corrupción y un Estado debilitado. En ese sentido, sostuvo que buscará implementar "una nueva forma de gobernar", con el objetivo de que el Estado vuelva a estar al servicio de los ciudadanos y reducir el déficit social.

Fujimori también presentó siete ejes de gestión para su mandato: atender las emergencias y la seguridad ciudadana, mejorar la calidad de vida de la población, ampliar la infraestructura, simplificar el funcionamiento del Estado, garantizar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el Estado de derecho y reforzar la política exterior.

En materia de seguridad, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional, como parte de la estrategia para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

Además, confirmó que el salario mínimo aumentará de 1.130 a 1.300 soles, entre las primeras medidas económicas de su administración.

La ceremonia de asunción contó con la presencia de varios mandatarios de la región, entre ellos Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Nasry Asfura (Honduras), además del rey Felipe VI de España.