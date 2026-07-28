A un año de la muerte de "Locomotora" Oliveras, avanza el proyecto para construir un monumento

A un año del fallecimiento de Alejandra "Locomotora" Oliveras, la Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa avanzando el proceso para construir un monumento en homenaje a la ex campeona mundial de boxeo, que será emplazado en la costanera de la ciudad. La iniciativa busca reconocer el legado deportivo, social y humano de quien eligió Santo Tomé para desarrollar gran parte de su trabajo comunitario.

A través de un comunicado oficial, el Municipio recordó a Oliveras "no solo como una campeona arriba del ring, sino como una mujer valiente, solidaria, activista social y profundamente humana", y destacó que su legado permanece vivo en la ciudad, donde impulsó el deporte como una herramienta de inclusión social.

En ese marco, las autoridades confirmaron que recibieron una amplia convocatoria de postulaciones de escultores interesados en participar del proyecto. Las propuestas comenzarán a ser evaluadas a partir del 1° de agosto por un jurado especializado convocado especialmente para este proceso. Además, indicaron que la familia de Oliveras se mantiene al tanto de cada una de las etapas de la iniciativa.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el proyecto registra un avance concreto y aseguraron que el proceso para levantar el monumento "continúa en marcha", con el objetivo de rendir homenaje a una figura que dejó una huella imborrable tanto en el deporte argentino como en la comunidad santotomesina.

En el mismo comunicado, el Municipio repasó la trayectoria de la ex boxeadora, recordando que en 2006 se convirtió en la primera argentina en conquistar un título mundial de boxeo en el exterior, al coronarse campeona en Tijuana, México. A lo largo de su carrera obtuvo seis títulos mundiales en distintas categorías, logro que le permitió ingresar al Guinness World Records por ser la única mujer en alcanzar coronas en cuatro divisiones diferentes.

Asimismo, resaltó que su legado trascendió el ámbito deportivo, ya que fue una defensora de la equidad de género en el boxeo y promovió gimnasios sociales como espacios de inclusión y prevención frente a las adicciones, la violencia y la marginalidad. Tras radicarse en la provincia de Santa Fe en 2010, abrió en 2018 el gimnasio social Team Locomotora en Santo Tomé, fortaleciendo su vínculo con la ciudad.