SIPRUS rechazó la propuesta salarial y realizará un paro este jueves

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Si.Pr.U.S.) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la paritaria y confirmó un paro con movilización para este jueves 30 de julio, al considerar que la oferta resulta insuficiente y no contempla una verdadera jerarquización de los trabajadores del sector.

El presidente del gremio, Jerónimo Ainsuain, cuestionó que la propuesta para el segundo semestre "es menor que la del resto de los trabajadores estatales" y recordó que a comienzos de año el Ejecutivo había justificado el otorgamiento de ítems específicos al asegurar que buscaba reconocer el rol de los profesionales de la salud. "A principio de año el Gobierno dijo que valoraba a los profesionales y que por eso otorgaba algunos ítems específicos de salud, pero se ve que esta segunda mitad del año no somos tan importantes. Hoy no sólo que la oferta no contempla ninguna jerarquización, sino que el porcentaje es menor que el de los otros sectores", sostuvo.

Ainsuain explicó además que el aumento representa para muchos trabajadores alrededor de $200.000 distribuidos en seis cuotas y remarcó que la propuesta tampoco incluye una equiparación salarial para los profesionales monotributistas, quienes perciben ingresos al menos un 30% inferiores a los del personal de planta. En ese sentido, afirmó que "es una propuesta insuficiente y está muy lejos de lo que debería otorgarse, no sólo por la formación y la responsabilidad que implica el trabajo, sino también por el contexto de crisis sanitaria".

El dirigente también advirtió sobre el deterioro que atraviesa el sistema sanitario y aseguró que los principales indicadores muestran un empeoramiento sostenido. Entre ellos mencionó el aumento de casos de tuberculosis, infecciones de transmisión sexual y problemas de salud mental, además de las dificultades para acceder a las prestaciones de obras sociales y prepagas.

Según planteó, la situación se agrava por los recortes del Gobierno nacional en medicamentos y programas de salud, junto con la reducción del envío de fondos a las provincias. "En Santa Fe se cubren algunas prestaciones que Nación dejó de garantizar, pero al mismo tiempo el Gobierno replica el discurso de que hay que achicar el gasto y acompaña políticas de ajuste", cuestionó.

Por último, Ainsuain aseguró que Si.Pr.U.S. continuará con las medidas de fuerza y advirtió que, de mantenerse este escenario, la crisis sanitaria seguirá profundizándose. "Vamos a seguir reclamando y volvemos a advertir a toda la comunidad que, de continuar estas políticas de recorte sobre la salud pública, los problemas que hoy tenemos se van a agravar, al igual que sus consecuencias", concluyó.