El Club Piratitas sufrió dos robos en quince días: "Ya no sabemos cómo seguir"

Por Santotomealdía



El Club Piratitas volvió a ser blanco de la inseguridad. La institución de Adelina Centro sufrió un nuevo robo, el segundo en apenas 15 días, y su presidente, Alejandro Ojeda, aseguró que la situación ya resulta insostenible. Según afirmó, desde que la actual comisión directiva está al frente del club ya sufrieron diez robos.

"No estamos dando lástima, estamos pidiendo ayuda", expresó Ojeda en diálogo con el programa Cómo Seguimos, que se emite por Radio Nova 97.5, al describir el impacto que estos hechos tienen sobre una institución que reúne a unos 250 chicos y chicas que practican distintas disciplinas.

El dirigente explicó que el robo ocurrió con una modalidad similar a la registrada hace dos semanas. En aquella oportunidad, los delincuentes habían ingresado tras violentar una puerta de acceso a la sede. Luego de reforzar ese ingreso, esta vez entraron por el sector de los baños, rompieron una pared de durlock y accedieron nuevamente al buffet.

Según detalló, vaciaron el buffet, se llevaron golosinas y distintos productos, además de dos pelotas oficiales Nassau, que el club había comprado para disputar los partidos del fin de semana en la Liga Santafesina.

"La pelota oficial cuesta 80 mil pesos. Se llevaron dos, son 160 mil pesos. Y después hay que volver a armar el buffet, que es una de las pocas fuentes de ingresos que tenemos", señaló.

Ojeda remarcó que el perjuicio va mucho más allá de lo económico y aseguró que quienes ingresan al club "no le hacen daño a Alejandro Ojeda, le hacen daño a muchísimos chicos".

En ese sentido, recordó que Piratitas es una institución de dimensiones reducidas que trabaja desde hace años para mejorar sus instalaciones y desarrollar una tarea social en el barrio. "Es un club humilde que trabaja día a día para mejorar. Esto te hace retroceder en vez de avanzar y te golpea muy fuerte", sostuvo.

El presidente también reveló que, además de los robos en la sede, hace unos 20 días fueron sustraídas dos bicicletas pertenecientes a jugadores durante una jornada de actividades, y que incluso el casero del club fue víctima del robo de su bicicleta, su principal medio de transporte para trabajar.

Finalmente, Ojeda lamentó la falta de respuestas frente a la situación y lanzó un pedido a quienes tienen responsabilidades institucionales.

"¿Dónde están aquellos que se tienen que acercar? Esa es la gran pregunta", expresó, al tiempo que insistió en que el club no busca generar lástima, sino encontrar apoyo para poder sostener una tarea que involucra a cientos de chicos y familias de nuestra ciudad.