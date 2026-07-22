Cuestionan el acuerdo por la Ruta A012: "Los santafesinos van a pagar dos veces por el mismo servicio"

Por Santotomealdía



El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó el acuerdo mediante el cual la Provincia de Santa Fe asumirá durante 20 años la administración de la Ruta Nacional A012 y advirtió que, a su entender, "los santafesinos van a pagar dos veces por el mismo servicio", al considerar que el mantenimiento de esas trazas corresponde al Estado nacional.

El legislador sostuvo que la decisión implica que la Provincia se haga cargo de una obligación que, según afirmó, le corresponde al Gobierno nacional, pese a que los santafesinos ya financian la infraestructura vial a través de sus impuestos y del gravamen sobre los combustibles.

"Milei abandona las rutas y Pullaro acepta que Santa Fe se haga cargo. Pero las rutas no se arreglan con discursos: se arreglan con recursos. Y la pregunta es quién va a pagar", expresó Rabbia en un comunicado.

En ese sentido, planteó que el mantenimiento de las rutas podría terminar financiándose mediante más deuda, aumentos tarifarios o nuevos peajes, y sostuvo que la Provincia está asumiendo una responsabilidad que debería seguir en manos del Estado nacional.

El diputado también afirmó que la medida se produce en un contexto de dificultades en las cuentas públicas provinciales y consideró que incorporar nuevas obligaciones podría traducirse en mayores costos para los ciudadanos y para las economías regionales que dependen de una infraestructura vial adecuada.

Además, Rabbia cuestionó la posición del gobernador Maximiliano Pullaro frente al Gobierno nacional y sostuvo que Santa Fe debería reclamar los recursos que le corresponden en lugar de aceptar nuevas responsabilidades. En ese marco, recordó el acuerdo alcanzado entre la Provincia y la Nación por la Caja de Jubilaciones, mediante el cual se suspendió el reclamo judicial vinculado a la deuda previsional mientras se avanza en la determinación de los montos adeudados.

"Los santafesinos aportamos a la Nación a través de nuestros impuestos y también mediante el impuesto a los combustibles, que tiene entre sus objetivos financiar la infraestructura vial. Ahora nos dicen que, además, tenemos que pagar nuevamente para mantener rutas que Nación abandona", afirmó el legislador.

Finalmente, Rabbia insistió en que el costo de mantener las rutas nacionales no debería recaer sobre la Provincia, sino ser afrontado por el Estado nacional, y concluyó que, a su criterio, las consecuencias de esa decisión terminarán siendo asumidas por los santafesinos.