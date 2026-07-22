Narcomenudeo: cuatro años de prisión para un hombre condenado por comercializar cocaína y marihuana en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Un hombre de 23 años fue condenado a cuatro años de prisión por vender drogas al menudeo en una vivienda de nuestra ciudad. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado y se suma a la condena que, previamente, recibió una mujer investigada como coautora de los mismos hechos.

De acuerdo con la investigación del MPA, entre abril y mayo de 2024 el condenado y Lorena Paula Olivera desarrollaron actividades vinculadas con la venta minorista de drogas en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos al 1300, donde ambos residían.

La investigación fue encabezada por la fiscal María Laura Urquiza, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El condenado, Alexis Joaquín Olivera, admitió su responsabilidad en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y aceptó la pena acordada entre las partes.

La fiscal indicó que los dos fueron detenidos durante un allanamiento realizado en ese domicilio. En el procedimiento se secuestró un trozo compacto de cocaína, además de siete frascos y 33 envoltorios con marihuana, sustancias que, según la investigación, estaban destinadas a la comercialización en pequeñas dosis.

En el marco de la misma causa, Lorena Paula Olivera ya había sido condenada a cuatro años de prisión como coautora de los hechos investigados.

Durante la audiencia de juicio abreviado, Alexis Joaquín Olivera reconoció su participación en el delito, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena de cuatro años de prisión y el procedimiento abreviado. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Carraro en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Como en otros casos de este tipo, el MPA informó que la investigación se enmarca en los Objetivos Priorizados establecidos en su Plan de Persecución Penal.