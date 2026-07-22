AMSAFE acusó al Gobierno de "mentir y tergiversar" los datos de la paritaria docente

Por Santotomealdía



AMSAFE difundió este miércoles un duro comunicado en el que acusó al Gobierno de la provincia de "mentir y tergiversar" los datos de la última reunión paritaria docente, al sostener que la información oficial difundida tras el encuentro no refleja lo ocurrido durante la negociación ni la situación salarial del sector.

El gremio aseguró que la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo resulta insuficiente y rechazó la interpretación oficial sobre la evolución de los salarios docentes. Además, reiteró que la decisión final sobre la aceptación o el rechazo de la oferta será tomada por las y los afiliados a través de los mecanismos internos de la organización sindical.

En el documento, AMSAFE cuestionó que el Gobierno haya difundido públicamente la propuesta antes del inicio de la reunión paritaria, al considerar que esa decisión "vulneró el principio de la negociación colectiva y la buena fe" que debe regir ese ámbito.

Además, rechazó la afirmación oficial de que los salarios docentes superaron a la inflación. Según el sindicato, durante el primer semestre de 2026 la inflación acumuló un 17,1%, mientras que el incremento salarial fue del 12,5%, lo que —de acuerdo con sus cálculos— implicó una pérdida del poder adquisitivo del 4,6% para los docentes activos y del 6,2% para los jubilados.

AMSAFE también sostuvo que esa pérdida se suma al deterioro acumulado desde el inicio de la actual gestión provincial. En ese sentido, afirmó que los docentes activos registran una pérdida acumulada del 33,87% del poder adquisitivo, mientras que los jubilados alcanzan el 35,47%, sin considerar la deuda correspondiente a la paritaria 2023 ni la eliminación del FONID.

Respecto de la propuesta salarial presentada el martes, el gremio insistió en que el incremento formal del 10,1% previsto para el segundo semestre no alcanza para recomponer el salario. También cuestionó el mecanismo de los montos garantizados, al sostener que no constituyen un aumento salarial genuino, sino que serán absorbidos por futuros incrementos durante 2027.

En el comunicado, AMSAFE reiteró sus principales reclamos: la recuperación del poder adquisitivo de docentes activos y jubilados, una cláusula de actualización automática, el pago simultáneo de los aumentos a los jubilados, la derogación del presentismo y del aporte solidario, además de respuestas a los planteos laborales, pedagógicos y previsionales formulados por la organización.

Finalmente, el sindicato sostuvo que serán las trabajadoras y los trabajadores de la educación quienes definirán, mediante la votación en las escuelas y la posterior Asamblea Provincial, si aceptan o rechazan la propuesta salarial, y reclamó al Gobierno provincial que presente una nueva oferta de recomposición salarial y respete el ámbito de la negociación colectiva.