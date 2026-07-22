El dólar subió en el Banco Nación y cerró la jornada por encima de los $1500

El dólar volvió a subir después de caer en la jornada previa por primera vez en cinco ruedas. El tipo de cambio oficial mayorista subió $5,50 (+0,4%) hasta los $1.483 para la venta, mientras que el minorista trepó $5 (+0,3%) a $1.505 para la venta en el Banco Nación y ascendió a $1.502,35 en el promedio que recopila el Banco Central (BCRA).

En la misma sintonía, el dólar blue avanzó $10 hasta los $1.555, el dólar MEP aumenta hasta los $1.513,76 y el CCL también sube y se ubica en $1.571,22.

Matías Ballestrín, jefe de Inversiones de Banco Piano, destacó: "En tanto el riesgo país y la inflación se mantenga en los niveles actuales no se ve un incremento en la volatilidad del tipo cambio. El segundo semestre que siempre es más exigente por estacionalidad, dado el flujo positivo que tiene Argentina, el financiamiento presentado por el Tesoro, no mediando ningún evento disruptivo el dólar debería estar en línea con la tasa".

Otro dato importante del día es que el ratio CCL/MEP tocó uno de los niveles más altos del año. Esto quiere decir que por cada dólar Cable que se convierta a MEP, el porcentaje es mayor.

El Banco Central compró el martes u$s45 millones en el MLC (promedia u$s39 millones en las últimas tres ruedas) y el dólar al contado cayó -0,2%; con los tipo de cambio financieros que operaron levemente a la baja.

En la jornada previa, se negociaron u$s62 millones vencimientos de Lelink D31L6 en BYMA PPT T+1 (el cuarto volumen más bajo en lo que va del mes,) en la antesala del canje. "Esto parece indicar que el Central no estuvo activo en la curva dólar linked en el secundario", declararon fuentes del mercado

En el universo Pesos, mientras tanto, las tasas overnight comprimieron en el margen y estimaron que el BCRA tomó $2,1 billones en la rueda REPO.