Piden habilitar la feria judicial para resolver el conflicto por el financiamiento universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un pedido ante la Justicia para que se habilite la feria judicial de invierno y se acelere el tratamiento de la causa vinculada al financiamiento de las universidades públicas, en medio del conflicto que mantiene con el Gobierno nacional por la aplicación de la ley aprobada por el Congreso.

Desde el organismo que reúne a los rectores señalaron que el objetivo es obtener una sentencia definitiva luego de que la Corte Suprema dejara firme una medida cautelar que ordenó al Estado cumplir parcialmente con la normativa. Sin embargo, sostienen que el Poder Ejecutivo continúa sin instrumentar los mecanismos previstos para garantizar el financiamiento del sistema universitario.

El CIN cuestionó que el Gobierno no haya aplicado las recomposiciones salariales para docentes y no docentes ni actualizado las becas estudiantiles, situación que, según advirtió, agrava la crisis que atraviesan las universidades y afecta el desarrollo del segundo cuatrimestre.

En la presentación judicial, las autoridades universitarias también solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial que condiciona la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento. A criterio del organismo, esa disposición altera el alcance de la norma sancionada por el Congreso y excede las facultades del Poder Ejecutivo.

Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar al pedido de habilitación de la feria judicial para avanzar con el expediente durante el receso invernal. La decisión podría acelerar la definición de una causa considerada clave por las universidades para garantizar los recursos destinados al funcionamiento del sistema público de educación superior.