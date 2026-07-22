La actividad económica cayó 0,5% en mayo, aunque se mantuvo por encima del nivel de hace un año

La actividad económica registró una caída del 0,5% en mayo respecto de abril, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A pesar de ese retroceso mensual, el indicador mostró un leve crecimiento interanual del 0,2% en comparación con mayo de 2025.

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), ocho de los quince sectores relevados registraron mejoras frente al mismo mes del año pasado. Entre los desempeños más destacados estuvieron Explotación de minas y canteras, con un incremento del 15,7%, y Electricidad, gas y agua, que avanzó 8%.

También sobresalió el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6% interanual y fue el rubro que más aportó al resultado general del EMAE, seguido por la actividad minera. Entre ambos explicaron 1,2 puntos porcentuales del crecimiento anual del índice.

En contrapartida, siete sectores mostraron caídas respecto de mayo del año pasado. La baja más pronunciada correspondió a Pesca, con un desplome del 29,3%. También retrocedieron la Industria manufacturera (-5,6%) y el Comercio mayorista y minorista (-4,3%), actividades que en conjunto restaron 1,4 puntos porcentuales al resultado interanual.

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la actividad acumuló un crecimiento del 1,7% en los primeros cinco meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. Además, señaló que el indicador de tendencia-ciclo avanzó 0,2% mensual y acumula 26 meses consecutivos de expansión, la racha más extensa desde 2011.

Sin embargo, distintos analistas advirtieron que el desempeño de mayo fue inferior al esperado. El economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, sostuvo que la mejora de la cosecha gruesa no alcanzó para compensar el retroceso de otros sectores, como la industria, el comercio y la intermediación financiera.

En la misma línea, Gabriel Caamaño, director de Outlier, consideró que el dato fue "bastante peor de lo esperado" y afirmó que la actividad continúa evolucionando por debajo de las proyecciones del mercado, lo que podría derivar en nuevas revisiones a la baja de las expectativas de crecimiento.

Los especialistas coinciden en que la economía mantiene un comportamiento desparejo, con sectores como energía, minería y agro sosteniendo la expansión, mientras que actividades como la industria y la construcción todavía muestran un ritmo más débil.

En ese contexto, el Gobierno apuesta a que la construcción impulse la recuperación durante el segundo semestre. Entre las medidas en análisis figuran la reactivación de obras, el desarrollo de programas de vivienda para la clase media y nuevos mecanismos para ampliar el acceso al crédito hipotecario, iniciativas que el Ministerio de Economía considera claves para fortalecer el nivel de actividad en los próximos meses.