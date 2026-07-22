Estados Unidos fijó para junio de 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro

La Justicia de Estados Unidos confirmó que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comenzará el 1 de junio de 2027, según quedó establecido tras la tercera audiencia realizada en Nueva York.

La causa avanza luego de la detención de ambos en Caracas, ocurrida el 3 de enero de este año. Desde entonces, Maduro permanece alojado en una prisión federal de Brooklyn, tras haberse declarado no culpable de los cargos que le imputan las autoridades estadounidenses.

Durante la audiencia, el tribunal fijó la fecha para el inicio del proceso oral, mientras las partes continuarán con la etapa preparatoria del expediente, que incluye la organización de las pruebas, el intercambio de documentación y la presentación de planteos previos al debate.

Inicialmente, esta audiencia estaba prevista para el 30 de junio, pero la Fiscalía solicitó su postergación debido a las complejidades logísticas y de seguridad que implicaba el traslado de los acusados hasta el tribunal de Manhattan.

Según explicaron los fiscales en una presentación judicial, el cambio de fecha respondió a la necesidad de garantizar un operativo seguro para el traslado terrestre desde Brooklyn y preservar la seguridad pública. Además, durante junio y parte de julio, buena parte de los recursos de seguridad de Nueva York estuvieron afectados al dispositivo desplegado por el Mundial de Fútbol 2026.

El caso continúa bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, cuya participación había despertado interrogantes entre algunos analistas luego de que, en la audiencia anterior, evidenciara momentos de fatiga y algunos lapsus durante la exposición.

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Cilia Flores está acusada de delitos vinculados con la importación de drogas y la posesión de armas.

En las audiencias previas, la defensa sostuvo que el exmandatario cuenta con inmunidad como jefe de Estado, mientras que el propio Maduro llegó a definirse como un "prisionero de guerra". Sus abogados también anticiparon que podrían solicitar la nulidad del proceso al cuestionar las circunstancias en las que se produjo su captura en territorio venezolano.

Otro de los puntos abordados en el expediente fue la autorización otorgada por Estados Unidos para que el Gobierno venezolano pueda afrontar los honorarios de los abogados defensores, luego de una flexibilización parcial del régimen de sanciones dispuesta en abril.

Con la fecha del juicio ya establecida, el proceso judicial ingresará ahora en una extensa etapa preparatoria antes del inicio del debate oral previsto para junio de 2027.