Versiones cruzadas sobre Tapia: afirman que fue citado a declarar en EE.UU., pero la AFA lo negó

Versiones conocidas este miércoles indican que la Justicia de Estados Unidos investiga al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a otros dirigentes vinculados a la entidad, en una causa que analiza el manejo de contratos comerciales internacionales. En ese marco, medios nacionales citaron un documento judicial e informaron que agentes del FBI le habrían incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos antes de su regreso a la Argentina tras el Mundial 2026 y que, además, habría sido citado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió rápidamente a desmentir esas versiones mediante un comunicado oficial, en el que aseguró que "es absolutamente falso" que Claudio Tapia o el tesorero Pablo Toviggino hayan sido convocados por la Justicia estadounidense o que se les hayan secuestrado teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

Según explicó la entidad, el documento judicial no está dirigido a Tapia ni a Toviggino, sino a "un tercero", a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y, eventualmente, presentar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.

En ese sentido, el comunicado remarca que "el documento en cuestión no dispone ninguna medida personal" respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, ya que "no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

Las versiones difundida por medios de circulación nacional señalaban que el procedimiento se habría realizado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, minutos antes de que Tapia abordara el vuelo que trasladó a parte de la delegación argentina de regreso al país tras el subcampeonato mundial.

De acuerdo con esas publicaciones, el operativo también habría alcanzado a otros integrantes de la comitiva, lo que incluso habría provocado una demora en la partida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas. No obstante, la AFA rechazó categóricamente esa información y sostuvo que "ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar".

Más allá de la controversia sobre esas versiones, la investigación judicial en Estados Unidos se encuentra enfocada en el análisis del manejo de contratos comerciales internacionales de la AFA, especialmente aquellos vinculados a patrocinios, partidos amistosos y derechos de televisión.

En ese contexto, la empresa Tourprodenter LLC, radicada en Florida y administrada por Javier Faroni, aparece mencionada en la documentación judicial como una de las sociedades relacionadas con la operatoria comercial bajo análisis. Según la información difundida, la pesquisa busca reconstruir el circuito financiero de contratos internacionales que, de acuerdo con esa publicación, superarían los 300 millones de dólares.

Por último, la AFA cuestionó la difusión de esas versiones al considerar que generan "una grave desinformación" y "afectan injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones". Además, exhortó a los medios de comunicación "a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos" y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales por la difusión de información que considera falsa o engañosa.