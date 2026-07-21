Paritaria municipal: no hubo oferta salarial y la negociación pasó a un cuarto intermedio

Por Santotomealdía



Los representantes de los intendentes y presidentes comunales y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) mantuvieron este martes la primera reunión paritaria para discutir la política salarial del segundo semestre. Sin embargo, no hubo una propuesta formal de aumento, por lo que las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 29 de julio.

Según informó FESTRAM, durante la reunión se analizaron la situación de la economía y de la recaudación en los ámbitos nacional, provincial y municipal, además de las necesidades planteadas por los trabajadores.

En paralelo a la reunión paritaria, también quedó constituida la mesa técnica, donde las partes comenzaron a analizar alternativas para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores municipales y comunales.

Al término del encuentro, representantes de las administraciones locales y de FESTRAM resolvieron continuar la negociación el miércoles 29 de julio, cuando volverán a reunirse en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas con la expectativa de avanzar en la discusión salarial correspondiente al segundo semestre.

De esta manera, la negociación quedó abierta y se espera que en el próximo encuentro los representantes de los gobiernos locales presenten una propuesta formal para ser analizada por la Federación.