Un hombre que cumplía una condena condicional por violencia familiar asesinó a su expareja en Córdoba

Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas durante la madrugada de este lunes en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla. Por el crimen fue detenido su ex pareja, un hombre de 40 años que cumplía una condena condicional por violencia familiar.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Echeverría e Independencia, en el barrio Santa María Oeste. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima y el presunto agresor se habían reunido para ver la final del Mundial 2026, pero durante el encuentro se produjo una discusión que terminó con un violento ataque con un cuchillo.

De acuerdo con la investigación, la madre de la joven intentó intervenir para frenar la agresión y, poco después, encontró a su hija sin vida en la vía pública.

Tras el ataque, el sospechoso, identificado como Maximiliano Braudaco, escapó del lugar. Sin embargo, la Policía desplegó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras de la escena del crimen.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de Cosquín, que imputó al detenido por homicidio calificado por femicidio, delito que contempla como única pena la prisión perpetua, de acuerdo con el artículo 80 del Código Penal.

La investigación también reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por violencia familiar y cumplía una sentencia condicional. Además, la madre de Rocío Belén Gómez, la víctima, había presentado una denuncia contra él por hechos de violencia.

La joven, que era madre de tres niñas menores de edad, residía en Santa María de Punilla, localidad ubicada en el departamento Punilla, a unos 42 kilómetros de la ciudad de Córdoba. El femicidio generó una profunda conmoción entre los vecinos de la comunidad.