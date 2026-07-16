Reforma del Plan Director: el Municipio prevé enviar el proyecto al Concejo este año

Por Santotomealdía



La reforma del Plan Director continúa avanzando y la Municipalidad tiene como objetivo presentar el proyecto en el Concejo Municipal antes de fin de año. Así lo confirmó el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, quien aseguró que la iniciativa ya cuenta con un importante grado de avance y continúa atravesando instancias de participación con distintos sectores de la comunidad.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves en una entrevista con el programa Nova al Día, en la previa de la mesa de trabajo que se desarrollará este viernes con representantes del comercio y la industria, una nueva etapa del proceso participativo que impulsa el Ejecutivo para actualizar la principal herramienta de planificación urbana de la ciudad.

"Tenemos un gran grado de avance. Estamos trabajando en una ordenanza marco, que a su vez deriva en la necesidad de ordenanzas reglamentarias y otras cuestiones que acompañan esta idea inicial de trabajo. Todo eso está en proceso de gestación y la intención es poder presentarlo antes del cierre de este año", sostuvo Palmich.

Respecto del encuentro previsto para este viernes, el funcionario explicó que el objetivo será incorporar la mirada del sector productivo al proceso de reforma. "Estamos convocando a gente ligada a la industria, el comercio, los servicios y la logística, para que puedan generar un intercambio de opiniones y transmitirnos intereses que nosotros podamos incorporar a la nueva ordenanza", señaló.

Según indicó, durante la jornada se abordarán temas vinculados con habilitaciones, zonificaciones, desarrollo de actividades económicas, generación de empleo y flexibilización administrativa, con el propósito de construir consensos sobre las futuras herramientas urbanísticas.

Palmich destacó que esta instancia da continuidad al trabajo realizado previamente con colegios profesionales, desarrolladores, inversores y otros referentes de la ciudad, y adelantó que el proceso continuará con nuevas convocatorias.

"Después habrá más mesas de trabajo en las que seguramente involucraremos a vecinos, porque entendemos que tenemos que escuchar y darle participación a todas las voces", afirmó.

En relación con la convocatoria de este viernes, explicó que ya existen comerciantes e industriales confirmados, aunque remarcó que se trata de una invitación abierta para todos los representantes del sector interesados en participar.

Finalmente, Palmich señaló que la dinámica de estas reuniones permitirá definir si es necesario realizar nuevos encuentros específicos con el sector productivo, tal como ocurrió con las jornadas desarrolladas anteriormente junto a profesionales y desarrolladores. "La intención es generar un marco ampliado que unifique y construya consensos", concluyó.