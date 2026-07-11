Murió Antonio Ubaldo Rattín, histórico ídolo de Boca y la Selección argentina

El fútbol argentino está de luto tras conocerse este sábado el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico referente de Boca Juniors y de la Selección argentina, a los 89 años. El exmediocampista dejó una huella imborrable en el club de la Ribera, donde conquistó seis títulos, y también defendió la camiseta albiceleste en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Conocido como "El Rata", Rattín fue uno de los grandes símbolos de Boca. A lo largo de 14 temporadas disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y se ganó el reconocimiento de varias generaciones de hinchas por su liderazgo, temperamento y entrega dentro de la cancha.

Tras conocerse la noticia, Boca Juniors expresó su pesar a través de las redes sociales. "Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata", publicó el club.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también despidió al exfutbolista con un mensaje en el que destacó su legado como histórico emblema de Boca y de la Selección argentina, al tiempo que envió sus condolencias a familiares y allegados.

Nacido en Tigre el 16 de mayo de 1937, Rattín se desempeñó como mediocampista defensivo y se destacó por su presencia física, capacidad de recuperación, liderazgo y personalidad. Ingresó a las divisiones inferiores de Boca en 1955 y debutó en Primera División un año después.

Con la camiseta xeneize conquistó los campeonatos de 1962, 1964, 1965 y 1969, además de la Copa Argentina 1969, y fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1963. Su trayectoria fue reconocida en 2015, cuando Boca inauguró una estatua en su homenaje en el Museo de la Pasión Boquense.

En la Selección argentina disputó 32 partidos durante una década y participó en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, además de las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967. También integró el equipo que conquistó la Copa de las Naciones de 1964 y fue capitán de la Albiceleste en la Copa del Mundo de Inglaterra.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió justamente en el Mundial de 1966, cuando fue expulsado en el encuentro de cuartos de final frente a Inglaterra en una decisión muy cuestionada. Las protestas generadas por aquel episodio impulsaron posteriormente a la FIFA a implementar el sistema de tarjetas amarillas y rojas para facilitar la comunicación de las sanciones arbitrales.

Tras retirarse como futbolista, Rattín inició una etapa como director técnico. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima La Plata y también a Boca Juniors durante 1980. Más adelante desarrolló una carrera en la política, al desempeñarse como diputado nacional y posteriormente como concejal en el partido bonaerense de Vicente López.

Con su fallecimiento, el fútbol argentino despide a uno de los grandes ídolos de Boca Juniors y a un protagonista inolvidable de la historia de la Selección argentina, cuya trayectoria quedó marcada por los títulos, el liderazgo y un legado que trascendió varias generaciones.