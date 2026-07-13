La obra del nuevo puente entra en su etapa urbana: cómo cambiará Avenida 7 de Marzo

Por Santotomealdía



Si se cumple el cronograma previsto para la construcción del nuevo puente, los próximos ocho meses no solo serán decisivos para completar la estructura sobre el río Salado, sino también para transformar por completo el principal acceso a la ciudad. La remodelación de Avenida 7 de Marzo representa una de las etapas más complejas de toda la obra y modificará tanto la infraestructura vial como la forma de circular entre ambas ciudades.

Aunque las intervenciones más importantes todavía no comenzaron, los primeros trabajos ya son visibles en el sector y anticipan una obra que incluirá la ampliación de la avenida, nuevos carriles de circulación, bicisendas, sendas peatonales, semaforización y cambios de sentido en calles estratégicas como Mitre y Candioti. El objetivo es adaptar toda la circulación al funcionamiento del nuevo puente.

Tres carriles por mano sobre Avenida 7 de Marzo

El tramo comprendido entre la cabecera del puente y calle Maciá será uno de los sectores con mayores modificaciones. Allí, el proyecto prevé la ampliación de Avenida 7 de Marzo para contar con tres carriles por mano, incrementando la capacidad de circulación en uno de los puntos de mayor tránsito de nuestra ciudad.

Además de los nuevos carriles, se construirán bicisendas, sendas peatonales, carriles específicos y un nuevo sistema de semaforización, pensado para ordenar los movimientos vehiculares y brindar mayor seguridad a peatones y ciclistas.

Render del proyecto que muestra cómo será la intervención en Avenida 7 de Marzo, en la zona de Maciá, con la ampliación de carriles y la reorganización del tránsito en el acceso a nuestra ciudad.

Mitre y Candioti cambiarán de sentido

La reorganización del tránsito también alcanzará a dos calles fundamentales del acceso. Mitre pasará a tener sentido único de sur a norte, convirtiéndose en una vía clave para acceder al nuevo puente desde distintos sectores de nuestra ciudad.

Por su parte, Candioti tendrá circulación en sentido norte-sur, permitiendo canalizar parte del tránsito proveniente del actual puente Carretero. Con esta reconfiguración se busca reducir los cruces conflictivos y mejorar la fluidez vehicular en un sector que diariamente concentra un importante volumen de tránsito.

Cómo será la circulación entre ambas ciudades

Una vez habilitado el nuevo puente, también cambiará la lógica de circulación entre nuestra ciudad y Santa Fe. El proyecto prevé que el nuevo puente sea utilizado por quienes se dirijan hacia Santa Fe, mientras que el actual puente Carretero quedará destinado exclusivamente al ingreso hacia nuestra ciudad.

Ese esquema obligó a rediseñar completamente el funcionamiento de las calles y avenidas ubicadas en la cabecera local, de manera que ambos enlaces puedan operar de forma complementaria y con mayor seguridad.

Una de las etapas más complejas del proyecto

La transformación de Avenida 7 de Marzo es considerada por la Provincia como uno de los tramos técnicamente más complejos de toda la obra, debido a la gran cantidad de servicios subterráneos existentes en el sector, entre ellos redes de agua potable, cloacas, gas, energía eléctrica y fibra óptica, que deberán ser readecuados antes de avanzar con la nueva infraestructura vial.

Si bien todavía no fue confirmada oficialmente la fecha de inicio de las intervenciones de mayor magnitud, los primeros movimientos registrados en la cabecera local indican que esa etapa comenzará a desarrollarse durante los próximos meses.

Cuando finalicen los trabajos, el principal acceso a nuestra ciudad presentará una fisonomía completamente distinta a la actual, acompañando el funcionamiento del nuevo puente y mejorando la conectividad entre ambas ciudades, tanto para el tránsito vehicular como para peatones y ciclistas.