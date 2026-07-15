La Municipalidad convoca al comercio y la industria para debatir la reforma del Plan Director

Por Santotomealdía



La Municipalidad convocó a representantes del comercio y la industria de la ciudad y el área metropolitana a participar de una nueva instancia de trabajo en el marco de la reforma del Plan Director. Se trata de una mesa de trabajo conjunta que se realizará este viernes 17 de julio, con el objetivo de incorporar la mirada del sector productivo a la definición de los lineamientos urbanísticos para los próximos años.

La convocatoria representa una nueva etapa dentro del proceso participativo que el Ejecutivo local impulsa desde el año pasado para actualizar el Plan Director, luego de las jornadas abiertas realizadas durante mayo, que reunieron a especialistas, instituciones y vecinos.

Según informó la Municipalidad, el encuentro tendrá lugar de 15 a 18 en el Salón de Usos Múltiples del Centro Regional de Comercio e Industria, ubicado en Almirante Brown 2028, y estará a cargo de la Comisión de Reforma del Plan Director.

Durante la jornada se trabajará sobre cinco ejes considerados estratégicos para la actividad productiva: empleo local, impacto ambiental, accesibilidad y transporte, incentivos a la actividad y flexibilización administrativa.

De acuerdo con el Municipio, el propósito es analizar la reglamentación vigente y construir consensos sobre las herramientas urbanísticas que orientarán el crecimiento de la ciudad, incorporando la participación de quienes desarrollan actividades comerciales e industriales.

Los interesados en participar deberán confirmar su asistencia a través del correo electrónico [email protected] o comunicándose al 342 628 5779.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la propuesta busca que las reglas que ordenarán el desarrollo urbano futuro se definan con la participación del sector productivo, en el marco del proceso de actualización del Plan Director que continúa desarrollándose en la ciudad.