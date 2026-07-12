La santotomesina Manuela Herrero ganó la medalla de plata en los Juegos Parasuramericanos

Por Santotomealdía



La santotomesina Manuela Herrero volvió a destacarse representando a la Selección Argentina de Natación Adaptada al obtener este sábado la medalla de plata en la prueba de 100 metros pecho durante los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, que se disputan en Colombia.

La joven deportista de nuestra ciudad comenzó de la mejor manera su participación en uno de los certámenes paralímpicos más importantes del continente, al subir al podio en su primera presentación internacional de la competencia. La medalla de plata ratifica el gran momento deportivo que atraviesa Manuela, quien continúa sumando logros con la camiseta argentina.

La participación de la nadadora santotomesina en estos Juegos había sido confirmada semanas atrás, luego de ser convocada para integrar el seleccionado nacional de natación adaptada. La competencia reúne a deportistas de distintos países de Sudamérica y representa uno de los principales compromisos del calendario paralímpico continental.

La actividad para Manuela continuará en los próximos días. Este lunes competirá en los 100 metros libres, mientras que el miércoles volverá a presentarse en los 50 metros libres, con el objetivo de seguir sumando buenas actuaciones para la delegación argentina.

Con apenas 15 años, Manuela Herrero sigue consolidando una trayectoria deportiva en permanente crecimiento. Tras su destacada actuación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, donde también consiguió una medalla de plata, ahora vuelve a llevar el nombre de nuestra ciudad al podio internacional, confirmándose como una de las grandes promesas de la natación adaptada argentina.