Aumentaron las tarifas de los taxis en la ciudad de Santa Fe

Desde el sábado 11 de julio rige el nuevo cuadro tarifario para el servicio de taxis en la ciudad de Santa Fe, correspondiente al segundo tramo de la actualización aprobada por la Municipalidad mediante la Resolución N° 217/2026.

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, la tarifa diurna, que se aplica entre las 6 y las 22, establece una bajada de bandera de $1.790, mientras que la ficha cada 130 metros recorridos cuesta $179. Por su parte, la tarifa nocturna, vigente entre las 22 y las 6, fija la bajada de bandera en $2.058 y el valor de la ficha cada 130 metros en $206.

Desde el Municipio santafesino señalaron que la actualización fue consensuada con el sector de los taxistas, luego de un pedido formulado por la entidad que los representa. Además, recordaron que el incremento se implementó en dos etapas, con un primer ajuste aplicado en abril y el segundo que comenzó a regir este fin de semana.

Según se informó, el objetivo de la medida es mantener un equilibrio tarifario acorde a las condiciones actuales del mercado, preservar la sustentabilidad del sistema y evitar distorsiones que puedan afectar la prestación del servicio.

La Municipalidad también indicó que, al tratarse de un servicio público regulado, resulta necesario que las tarifas permitan garantizar tanto el funcionamiento de la actividad como el acceso de los usuarios al transporte.