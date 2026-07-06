El Gobierno presentó su estrategia financiera para 2027 y aseguró que volver a los mercados es "una opción, no un objetivo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero para 2026 y 2027 y aseguró que el Gobierno busca consolidar un esquema de financiamiento que le permita reducir el peso de la deuda sobre la economía. En ese marco, afirmó que el objetivo es que Argentina alcance el grado de inversión ("investment grade") hacia el final de un eventual segundo mandato de Javier Milei, y remarcó que el regreso a los mercados internacionales de crédito constituye "una opción más, no un objetivo".

Acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la administración nacional mantiene desde el inicio de la gestión una política orientada a cumplir con todos los compromisos financieros del Estado.

"Hay que entender que desde el día uno este es un gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones", afirmó Caputo al comenzar su exposición.

El ministro explicó que la estrategia oficial consiste en emitir nueva deuda únicamente para refinanciar el capital de los vencimientos heredados, mientras que el pago de intereses se afronta con recursos provenientes del superávit fiscal.

"La nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada, mientras que los intereses se pagan con superávit fiscal", señaló.

En ese sentido, destacó que el esquema de financiamiento previsto para 2026 permitirá aliviar las necesidades financieras del año siguiente, en plena etapa electoral. "El financiamiento 2026 es un buffer financiero que descomprime 2027. Estamos purgando las consecuencias del pasado", sostuvo.

Caputo explicó además que la estrategia del Gobierno busca reducir progresivamente el ratio entre deuda y Producto Bruto Interno (PBI), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera en el largo plazo.

"La mayoría de los países refinancia capital e intereses; nosotros solamente refinanciamos el capital. Si la deuda crece, el ratio deuda-PBI aumenta y eso puede generar insolvencia intertemporal. En nuestro caso, buscamos que ese indicador sea cada vez más bajo", explicó.

Respecto de una eventual vuelta a los mercados internacionales de crédito, el ministro insistió en que el Gobierno no considera esa alternativa como un fin en sí mismo.

"Salir a los mercados es una opción más, no un objetivo. El programa tiene opcionalidad y es un programa conservador", afirmó.

Caputo indicó que el Ejecutivo evalúa distintas herramientas de financiamiento para este año y el próximo, aunque aclaró que la prioridad seguirá siendo conseguir refinanciaciones a tasas cada vez más bajas.

"Refinanciar a una tasa menor es muy importante porque implica un menor esfuerzo fiscal y permite seguir reduciendo impuestos o aumentar el superávit", señaló.

Asimismo, consideró que la estrategia financiera implementada por el Gobierno contribuirá a disminuir la histórica dependencia argentina del financiamiento externo.

El ministro también aseguró que el actual esquema macroeconómico brinda protección frente a eventuales turbulencias internacionales o domésticas.

"El orden macroeconómico blinda al país ante shocks externos e internos", afirmó, al tiempo que sostuvo que las necesidades de refinanciamiento previstas para 2026 ya se encuentran cubiertas por encima de lo requerido.

Según detalló, el programa financiero del próximo año presenta un excedente de financiamiento de u$s3.700 millones, mientras que los compromisos previstos para 2027 serán "menos desafiantes" que los actuales.

Finalmente, Caputo reveló que el Gobierno se fijó como meta que la Argentina recupere el grado de inversión ("investment grade") hacia el final de un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei.

"Nos pusimos como objetivo que para el final del segundo mandato de Javier Milei Argentina sea investment grade. Es un objetivo, no una promesa, pero creemos que es alcanzable", afirmó.

El grado de inversión es una calificación otorgada por agencias internacionales que permite a los países acceder a financiamiento externo en condiciones más favorables, con tasas de interés más bajas y plazos de pago más extensos. Según indicó Caputo, dos de las tres principales calificadoras de riesgo consideran que alcanzar esa meta resulta "difícil, pero posible".