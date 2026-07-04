Nuevo puente: las obras sobre Mitre impactan en los comercios y anticipan el desafío de 7 de Marzo

Por Santotomealdía



Las obras del acceso al nuevo puente, que desde hace más de dos meses y medio se ejecutan sobre calle Mitre, ya modificaron por completo la dinámica de ese sector de nuestra ciudad. Aunque se trata de una zona mayormente residencial y con pocos comercios, sus propietarios aseguran que la reducción del tránsito provocó una fuerte caída de las ventas y plantean la necesidad de una mayor planificación y comunicación durante la ejecución de los trabajos.

La situación cobra especial relevancia porque, una vez finalizada esta etapa, las intervenciones continuarán sobre Avenida 7 de Marzo, el principal corredor comercial de nuestra ciudad. La experiencia de Mitre, sostienen, podría servir para anticipar algunos de los desafíos que traerá esa nueva fase de la obra.

En diálogo con Nova al Día, Matías Aiello, propietario de un vivero, contó que desde el comienzo de las intervenciones las ventas del comercio cayeron más de un 70% como consecuencia de la interrupción del tránsito sobre Mitre. "La poca gente que viene es el cliente fiel de siempre", resumió.

Pese a las dificultades que atraviesa el sector, el comerciante dejó en claro que acompaña la realización de la obra y confía en el beneficio que traerá una vez finalizada. "Tenemos fe porque esto va a dar para bien", expresó.

Sin embargo, sostuvo que el principal problema fue la falta de información oficial sobre los plazos y el desarrollo de los trabajos. "Yo lo que primero quería era que se acerquen. Hasta ahora no se acercaron", afirmó.

Según explicó, durante estos meses recibieron distintas versiones sobre la duración de la obra, pero nunca una comunicación oficial. "Uno me dice dos semanas, otro un mes, otro un mes y medio. Ya no pregunto más y se verá hasta que finalice la obra acá en Mitre", comentó.

Una experiencia que mira hacia 7 de Marzo

Si bien el impacto económico en Mitre alcanza a un número reducido de comercios, la situación adquiere importancia porque permite observar algunos de los inconvenientes que podrían repetirse cuando la obra avance sobre Avenida 7 de Marzo, donde se concentra gran parte de la actividad comercial de nuestra ciudad.

Desde Vialidad Provincial confirmaron que la intervención sobre esa avenida comenzará una vez que finalicen los trabajos en Mitre, ya que esa calle deberá quedar habilitada para absorber el tránsito con destino a Santa Fe mientras se ejecuten las obras sobre el principal acceso a nuestra ciudad.

Mientras tanto, los trabajos sobre Mitre continúan avanzando como parte de la primera etapa de la reconfiguración del acceso al nuevo puente, una obra que transformará la circulación entre nuestra ciudad y Santa Fe y cuya próxima etapa tendrá como escenario el sector comercial más importante de la ciudad.