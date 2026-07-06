La UEFA cargó contra la FIFA por habilitar a Balogun: "Se cruzó una línea roja"

La UEFA cuestionó con dureza la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el partido ante Bosnia-Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026, y consideró que la medida compromete la igualdad de criterios y la integridad de la competencia.

A través de un comunicado difundido este lunes, el organismo que preside Aleksander Ceferin afirmó que la resolución adoptada por la FIFA "cruzó una línea roja", al suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la sanción automática de un partido que establece el reglamento tras una expulsión.

La entidad europea sostuvo que la suspensión mínima de un encuentro luego de una tarjeta roja constituye una norma automática y no una decisión discrecional, por lo que consideró improcedente introducir excepciones en plena disputa de una Copa del Mundo.

En ese sentido, la UEFA remarcó que otros futbolistas expulsados durante el torneo cumplieron sus respectivas sanciones, por lo que modificar ahora la aplicación del reglamento afecta el principio de igualdad de trato entre los participantes.

Además, advirtió que la decisión podría generar consecuencias más amplias para el desarrollo de la competencia. Según expresó, cuando quienes deben garantizar el cumplimiento de las reglas alteran criterios ya establecidos, se pone en riesgo la credibilidad del torneo y la integridad deportiva.

El organismo también alertó sobre el precedente que podría establecer esta resolución, al señalar que eventuales situaciones similares durante el resto del campeonato exigirían un tratamiento equivalente.

"La legitimidad del fútbol internacional se sostiene en la aplicación uniforme de las reglas", sostuvo la UEFA en su pronunciamiento, en el que además remarcó que las decisiones adoptadas en una Copa del Mundo trascienden al torneo y pueden impactar en el conjunto del deporte.

En el tramo final del comunicado, la entidad europea expresó su rechazo a la medida con una definición contundente: "Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable".

Balogun había sido expulsado a los 64 minutos del encuentro frente a Bosnia-Herzegovina, tras una infracción sobre el defensor Tarik Muharemovic, y, de acuerdo con el reglamento vigente, debía cumplir una fecha de suspensión en el partido de octavos de final frente a Bélgica. Sin embargo, la FIFA resolvió dejar en suspenso la sanción, por lo que el delantero quedó habilitado para integrar el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

La decisión también generó repercusiones políticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la resolución a través de sus redes sociales y agradeció a la FIFA por haber corregido lo que calificó como "una tremenda injusticia".

Por su parte, el entrenador del seleccionado estadounidense, Mauricio Pochettino, respaldó la determinación y la calificó como "fantástica para el fútbol". El técnico argentino sostuvo que su equipo ya había sido suficientemente perjudicado durante el encuentro ante Bosnia-Herzegovina y aseguró que, a su criterio, la expulsión de Balogun había sido incorrecta.