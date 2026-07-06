La Municipalidad presentó una amplia agenda de actividades gratuitas para las vacaciones de invierno

La Municipalidad de Santo Tomé presentó una amplia agenda de actividades para disfrutar durante las vacaciones de invierno, con propuestas gratuitas destinadas a niños, niñas y familias en distintos espacios de la ciudad. La programación incluirá teatro, cine, actividades recreativas, talleres, propuestas educativas y recorridos en bicicleta, que se desarrollarán entre el 6 y el 19 de julio.

Una de las iniciativas destacadas será "Siestas divertidas de invierno", una propuesta itinerante que recorrerá diferentes barrios con actividades lúdicas, teatro infantil, educación ambiental, iniciación deportiva y espacios recreativos. Las jornadas se realizarán de 14 a 17 horas el 8 de julio en Plaza 2 de Abril, el 10 de julio en el Anexo Jardín Municipal, el 13 de julio en el SUM Libertad y el 17 de julio en la Plaza Aldo Tessio.

La programación también incluirá el tradicional 22° Encuentro de Teatro Infantil, que comenzará el domingo 12 de julio en Plaza Libertad y continuará desde el 13 al 17 de julio en el Centro Cultural "12 de Septiembre", con funciones programadas todos los días a partir de las 16 horas.

Por otra parte, el Museo Arqueológico de Santo Tomé abrirá sus puertas para la propuesta "Arqueólogos por un día", una actividad destinada a que los más chicos puedan explorar y conocer el trabajo de investigación arqueológica a través de experiencias recreativas y educativas. La actividad se desarrollará los días 15 y 17 de julio, de 14 a 17 horas, en la sede ubicada en Roverano 555.

El cronograma de vacaciones también contempla un ciclo de cine infantil en el Centro Cultural "12 de Septiembre". Las funciones se llevarán a cabo del 6 al 11 de julio, de 18 a 20 horas, mientras que entre el 12 y el 19 de julio se proyectarán películas en el horario de 19 a 21 horas.

Finalmente, la propuesta "Santo Tomé: ciudad en bici" convocará a niños y familias a participar de recorridos guiados, actividades recreativas, educación vial y ambiental, además de sorteos y otras sorpresas. Las bicicleteadas se realizarán el 11 de julio en Plaza Hernandarias y el 18 de julio en Santomás Pueblo Verde, en ambos casos de 10 a 12 horas.

Desde el municipio destacaron que todas las actividades son de acceso libre y gratuito, con el objetivo de ofrecer alternativas de recreación, aprendizaje y encuentro durante el receso invernal en distintos puntos de la ciudad.