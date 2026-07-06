Otro violento ataque en la Circunvalación Oeste: emboscaron y atacaron a tiros a un motociclista

La violencia en la Circunvalación Oeste volvió a quedar en evidencia este domingo por la noche, cuando un motociclista de 26 años fue emboscado y atacado a tiros por un grupo de delincuentes que intentó robarle el vehículo. La víctima logró escapar sin detener la marcha y evitó que le sustrajeran la moto.

El nuevo episodio se produjo apenas una semana después de la seguidilla de ataques registrados en el mismo corredor vial, donde cuatro motociclistas resultaron heridos en distintos hechos con una modalidad similar. La reiteración de estos casos profundiza la preocupación por la seguridad en uno de los principales accesos a la capital provincial.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque ocurrió alrededor de las 21.20 sobre la Circunvalación Oeste, a la altura del rulo de Cilsa.

Según denunció la víctima, mientras circulaba en motocicleta fue sorprendida por un grupo de varios hombres que salió a su cruce con la aparente intención de obligarlo a detenerse para concretar el robo.

Los agresores comenzaron a arrojarle objetos contundentes, que impactaron en su pierna derecha, y además efectuaron disparos de arma de fuego mientras el motociclista intentaba escapar.

Al advertir que la víctima no detenía la marcha y que el robo había fracasado, los delincuentes huyeron del lugar.

El hecho se suma a los reiterados episodios de violencia registrados en los últimos días en la Circunvalación Oeste, un corredor donde se multiplicaron las denuncias por emboscadas a motociclistas mediante ataques con palos y otros objetos para obligarlos a caer y facilitar el robo de sus vehículos.

La semana pasada, cuatro motociclistas resultaron heridos en distintos ataques ocurridos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, todos con una modalidad similar. Esos episodios se registraron apenas horas después de la detención de dos menores acusados de provocar la caída de un motociclista para asaltarlo en ese mismo corredor vial.