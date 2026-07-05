Noruega dio el gran golpe del Mundial y eliminó a Brasil en los octavos de final

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026 al perder 2 a 1 frente a Noruega en los octavos de final, en un partido disputado en el estadio de Nueva York. El conjunto europeo dio una de las grandes sorpresas del torneo gracias a un doblete de Erling Haaland, que fue la gran figura de la tarde.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti desperdició una oportunidad inmejorable para abrir el marcador en el primer tiempo, cuando Bruno Guimarães falló un penal, mientras que Neymar descontó desde los doce pasos en el tiempo agregado, cuando ya no había margen para evitar la eliminación.

Durante la primera etapa, Noruega manejó la posesión de la pelota y llegó a convertir a través de Patrick Berg, aunque la acción fue anulada por posición adelantada. Brasil respondió con algunas aproximaciones y tuvo la posibilidad de adelantarse con un penal sancionado tras la intervención del VAR, pero el arquero Örjan Nyland le contuvo el remate a Bruno Guimarães.

En el complemento, el encuentro mantuvo un desarrollo equilibrado hasta que apareció Haaland. A los 79 minutos, el delantero ganó de cabeza dentro del área y marcó el 1 a 0, mientras que a los 89 volvió a hacerse presente con un potente remate desde afuera del área para ampliar la ventaja.

Brasil buscó reaccionar y consiguió un penal en el tiempo de descuento por una infracción sobre Casemiro. Neymar se hizo cargo de la ejecución y estableció el 2 a 1, aunque el gol solo sirvió para decorar el resultado.

Con este histórico triunfo, Noruega avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del partido entre México e Inglaterra, mientras que Brasil se despidió antes de lo esperado de una Copa del Mundo en la que llegaba como uno de los principales candidatos al título