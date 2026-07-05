Ya son 3.342 los muertos por los terremotos que devastaron Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó este domingo que el número de fallecidos por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio ascendió a 3.342, mientras que los heridos ya suman 16.740, en una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente del país.

El balance oficial también señala que 6.462 personas fueron rescatadas, 17.345 quedaron sin vivienda y 86.794 familias recibieron asistencia. Además, desde el doble sismo se contabilizaron 995 réplicas, mientras continúan las tareas de emergencia en las zonas más afectadas.

Según las autoridades venezolanas, 856 edificios sufrieron daños y 190 colapsaron como consecuencia de los movimientos sísmicos. En el marco del operativo humanitario también se distribuyeron 9.585 toneladas de alimentos, 669.008 litros de agua y se brindó atención médica a 23.820 personas.

En las tareas de rescate y asistencia participan 4.088 rescatistas internacionales, 29.567 efectivos desplegados y 27.482 voluntarios, además de los equipos locales que continúan trabajando entre los escombros.

Los terremotos ocurrieron la tarde del 24 de junio, cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Especialistas calificaron el fenómeno como un "doblete sísmico", un evento poco frecuente.

Las autoridades señalaron que se trata de los terremotos más potentes registrados en Venezuela en los últimos 126 años, con graves daños en edificaciones e infraestructura crítica en distintas regiones del país.

En el marco de la emergencia, la presidenta interina Delcy Rodríguez descartó que la crisis pueda derivar en un estallido social y anunció la creación de una unidad militar especial para atender desastres naturales. La nueva fuerza estará a cargo del general de brigada Pabón Castellanos y tendrá como misión reforzar la respuesta ante futuras emergencias.