El consumo volvió a caer en junio y las ventas pyme cerraron el semestre en baja

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a retroceder en junio, al registrar una caída del 1,3% respecto de mayo, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, el primer semestre del año cerró con una baja acumulada del 2,5%, reflejando que el consumo aún no logra recuperar dinamismo.

Si bien en la comparación interanual las ventas mostraron un leve crecimiento del 0,9%, desde CAME atribuyeron ese resultado principalmente al cobro del medio aguinaldo y al impulso del consumo generado por el Mundial 2026. No obstante, el informe advierte que los consumidores continúan priorizando promociones, descuentos y segundas marcas.

El relevamiento también mostró un escenario de moderada estabilización entre los comerciantes. La mitad de los consultados consideró que su situación económica se mantuvo sin cambios respecto del año anterior, aunque casi seis de cada diez empresarios creen que todavía no es un contexto favorable para invertir o ampliar sus negocios.

Entre los rubros con mejor desempeño se ubicó Perfumería, con una suba interanual del 9,5%, seguida por Farmacia, que creció 5,4% impulsada por la mayor demanda de medicamentos durante la temporada de enfermedades respiratorias.

También registraron resultados positivos Alimentos y bebidas, con un incremento del 2,9%, favorecido por el aguinaldo y el Mundial, y Textil e indumentaria, que avanzó 1,9% gracias a la venta de ropa de abrigo y artículos vinculados con la Selección Argentina.

En contrapartida, los sectores más afectados fueron Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una caída del 3,1%; Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que retrocedió 2%; y Calzado y marroquinería, con una baja del 1%.

Respecto de las perspectivas para los próximos doce meses, el 52,3% de los comerciantes considera que la situación económica permanecerá sin cambios, mientras que el 37,7% espera una mejora y el 10% prevé un empeoramiento. A pesar de esas expectativas, el 59,3% sostiene que aún no es un buen momento para realizar inversiones.