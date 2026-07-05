Gran remontada de Colapinto: finalizó noveno en Silverstone y sumó dos puntos

Franco Colapinto volvió a sumar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al finalizar noveno en el Gran Premio de Silverstone, disputado este domingo en Gran Bretaña. El argentino protagonizó una destacada remontada tras largar desde la 19ª posición y cruzó la meta diez puestos más adelante para quedarse con dos puntos.

El resultado también significó una buena jornada para Alpine, ya que Pierre Gasly finalizó décimo y sumó una unidad. De esta manera, la escudería logró colocar a sus dos pilotos en la zona de puntos.

Colapinto fue de menor a mayor en el histórico circuito de Silverstone, donde consiguió avanzar en el clasificador a partir de un ritmo sólido y una carrera sin errores para completar una de sus mejores actuaciones de la temporada.

La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, quien se benefició de un problema técnico de Kimi Antonelli y del abandono de Max Verstappen tras un despiste en los tramos finales de la competencia.

La carrera concluyó con Safety Car debido al accidente del piloto neerlandés. La próxima presentación de Franco Colapinto será dentro de dos semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Bélgica.