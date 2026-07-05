Domingo 05 de julio de 2026
Mundial 2026

Deportes — 05.07.2026 —

Gran remontada de Colapinto: finalizó noveno en Silverstone y sumó dos puntos

El piloto argentino largó desde el 19° puesto, avanzó diez lugares y aportó dos puntos para Alpine. Su compañero Pierre Gasly también terminó en la zona de puntuación.

Colapinto terminó noveno en Silverstone y volvió a sumar puntos. (Crédito: CLIVE MASON / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES / AFP)
Colapinto terminó noveno en Silverstone y volvió a sumar puntos. (Crédito: CLIVE MASON / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES / AFP)

Franco Colapinto volvió a sumar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al finalizar noveno en el Gran Premio de Silverstone, disputado este domingo en Gran Bretaña. El argentino protagonizó una destacada remontada tras largar desde la 19ª posición y cruzó la meta diez puestos más adelante para quedarse con dos puntos.

El resultado también significó una buena jornada para Alpine, ya que Pierre Gasly finalizó décimo y sumó una unidad. De esta manera, la escudería logró colocar a sus dos pilotos en la zona de puntos.

Colapinto fue de menor a mayor en el histórico circuito de Silverstone, donde consiguió avanzar en el clasificador a partir de un ritmo sólido y una carrera sin errores para completar una de sus mejores actuaciones de la temporada.

La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, quien se benefició de un problema técnico de Kimi Antonelli y del abandono de Max Verstappen tras un despiste en los tramos finales de la competencia.

La carrera concluyó con Safety Car debido al accidente del piloto neerlandés. La próxima presentación de Franco Colapinto será dentro de dos semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Bélgica.

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