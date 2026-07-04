Paraguay dio pelea, pero Francia destrabó el partido con un penal de Mbappé y se metió en cuartos

Francia se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de vencer por 1-0 a Paraguay en Filadelfia, en un partido en el que el conjunto dirigido por Didier Deschamps debió trabajar más de lo esperado para superar la sólida resistencia defensiva del equipo sudamericano.

El único gol del encuentro fue convertido por Kylian Mbappé, quien transformó un penal a los 25 minutos del segundo tiempo y le dio la clasificación a los actuales subcampeones del mundo. Con este tanto, el delantero francés alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo 2026, igualando la marca del argentino Lionel Messi en la tabla de goleadores del certamen.

A pesar de partir como amplio favorito, Francia encontró serias dificultades para vulnerar el planteo defensivo diseñado por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, cuyo equipo volvió a mostrar el orden y la solidez que le habían permitido eliminar a Alemania en la ronda anterior.

Durante gran parte del encuentro, el seleccionado paraguayo logró neutralizar a la poderosa ofensiva francesa integrada por Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, responsables de la mayoría de los goles del conjunto europeo en el torneo.

Sin embargo, el equilibrio se rompió cuando el ingresado Désiré Doué generó una acción individual dentro del área y recibió una infracción del mediocampista paraguayo Diego Gómez, que derivó en el penal convertido posteriormente por Mbappé.

A partir de la ventaja, Francia administró el resultado y evitó cualquier intento de reacción de un Paraguay que, pese a la derrota, dejó una imagen positiva en su regreso a una Copa del Mundo, luego de su última participación en Sudáfrica 2010.

Con este resultado, el conjunto francés avanzó a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Marruecos, que más temprano había goleado por 3-0 a Canadá. El partido se disputará el próximo jueves en la ciudad de Boston y reeditará la semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando los franceses eliminaron al seleccionado africano.

La eliminación paraguaya, además, redujo a tres la representación sudamericana en el certamen, que ahora continuará con Argentina, Brasil y Colombia como únicos equipos de la región con aspiraciones de alcanzar el título mundial.