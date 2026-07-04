"Nadie te regala nada": la autocrítica de Messi tras la sufrida clasificación

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, realizó una autocrítica tras la ajustada victoria frente a Cabo Verde, que le permitió al conjunto dirigido por Lionel Scaloni avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El rosarino reconoció las dificultades que atravesó el equipo durante el partido y advirtió que será necesario mejorar varios aspectos de cara a la próxima instancia.

Al finalizar el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, el capitán argentino admitió que el equipo perdió el control del juego después de abrir el marcador.

"Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien. Ellos golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada", afirmó.

El delantero explicó que Argentina tuvo dificultades para sostener la posesión y ejecutar la presión sobre el rival, una situación que terminó favoreciendo el planteo de Cabo Verde. "Fue duro. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, y pensamos que a partir de ahí íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario", señaló Messi.

Además, el capitán destacó que el seleccionado argentino era consciente de las complicaciones que podía presentar el conjunto africano, pese a la diferencia de jerarquía individual entre ambos equipos. "Muchas veces se desprestigia a algunas selecciones por el nombre, pero nosotros sabíamos que no iba a ser nada fácil", sostuvo.

También hizo referencia al importante desgaste físico que demandó el encuentro y consideró que, más allá de la clasificación, el equipo debe realizar una evaluación profunda de su rendimiento.

"Hicimos un desgaste muy grande, jugando bien o mal. Ahora hay que pensar en lo que viene, tratar de rescatar las cosas positivas y corregir las malas, que también fueron muchas", reconoció.

En ese sentido, destacó la importancia que tuvo la pelota parada, un recurso que terminó siendo determinante para conseguir la clasificación. "Hoy la pelota parada fue muy importante y en este tipo de partidos puede marcar la diferencia. Tenemos buenos cabeceadores y jugadores que van muy bien por arriba, como Cuti y Licha", explicó.

Finalmente, el capitán argentino volvió a referirse a los problemas tácticos que presentó el equipo para neutralizar el juego de Cabo Verde. "No pudimos presionarlos bien. Las líneas quedaban muy separadas cuando intentábamos salir a buscar a los defensores. Quedábamos descoordinados y ellos siempre encontraban un hombre libre. Tuvieron la pelota y nos hicieron correr mucho", analizó el '10'.

Figura nuevamente determinante para la Selección, Messi convirtió el primer gol del encuentro y participó en las jugadas de pelota parada que derivaron en los tantos de Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, en un partido que Argentina logró resolver recién en el tiempo suplementario.