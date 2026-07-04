Franco Colapinto finalizó 12° en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto argentino Franco Colapinto completó este sábado una discreta actuación en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, al avanzar desde la 14ª posición de partida hasta el 12° puesto final en el circuito de Silverstone, en una competencia que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli.

El representante de Alpine protagonizó una buena largada y logró escalar hasta el noveno lugar durante la primera vuelta. Sin embargo, con el desarrollo de la carrera y el ritmo de los autos de punta, terminó cruzando la bandera a cuadros en la 12ª posición, apenas por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que finalizó 11°.

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, quien consiguió su primer triunfo en una carrera sprint de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes superó al británico Lewis Hamilton, que había largado desde la pole position con Ferrari, en la novena vuelta y desde allí controló el desarrollo de la competencia hasta la bandera a cuadros.

"Cuando me acerqué al modo de adelantamiento, sabía que tenía posibilidades. Esperé el momento indicado y, una vez que lo superé, intenté mantener el ritmo", explicó Antonelli tras la carrera, en la que además registró el récord de vuelta en el giro final.

Detrás del italiano y de Hamilton finalizaron Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Liam Lawson (Racing Bulls), quienes completaron las posiciones que otorgaron puntos.

Uno de los aspectos más destacados de la competencia fue el rendimiento de los neumáticos hacia el final de la prueba. Con menor carga de combustible y una adecuada gestión de los compuestos, varios pilotos marcaron sus mejores registros en las últimas vueltas, evidenciando el buen estado de los autos en el tramo decisivo.

Por su parte, Hamilton reconoció que no pudo sostener el liderazgo una vez que Antonelli activó su sistema de adelantamiento. "Pude sacar una diferencia al comienzo, pero no logré mantenerla cuando Kimi tuvo la oportunidad de atacar", señaló el británico.

La actividad en Silverstone continuará este sábado desde las 12 (hora argentina) con la clasificación para la carrera principal del domingo, una sesión clave para Colapinto y el resto de los pilotos en un fin de semana que contó con una única práctica libre antes de la competencia sprint.