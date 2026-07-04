Scaloni destacó la reacción de Argentina: "No baja los brazos y nunca se da por vencido"

Lionel Scaloni valoró la actitud de la Selección Argentina luego de la sufrida victoria por 3-2 sobre Cabo Verde, que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador reconoció que el equipo tiene aspectos por mejorar, aunque destacó la reacción de sus dirigidos en un encuentro que se resolvió recién en el alargue.

"Se sufrió demasiado, merecíamos ganar, pero este equipo no baja los brazos, no se da por vencido. Recibimos los golpes y fuimos en busca del partido. Es para rescatar", expresó el director técnico en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Miami.

Scaloni consideró que el equipo mostró personalidad en un contexto adverso y remarcó: "Este equipo juega con el corazón, hoy dio una muestra de carácter. Corregiremos lo que hay que corregir. Hay muchas cosas por mejorar".

El entrenador también hizo referencia a quienes imaginaban un camino más accesible para la Selección en esta parte del cuadro del Mundial y lanzó una respuesta con tono irónico: "Nosotros éramos los primeros en saber que no iba a ser un paseo. ¿Íbamos por la parte buena del cuadro? Espero que ahora se den cuenta que no hay rival fácil".

Además, reveló la carga emocional que tuvo el encuentro para él desde lo personal. "De mis 100 partidos en la Selección, este es el que más me marcó como DT", afirmó, luego de alcanzar el centenar de encuentros al frente del conjunto nacional.

Antes de retirarse de la conferencia, Scaloni dejó un mensaje dirigido a los hinchas argentinos, apelando al sentimiento que suele acompañar a la Selección en los grandes torneos: "El hincha es el primero que sabe que esto es Argentina y nacimos para sufrir".